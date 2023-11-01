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Глава Минэнерго Узбекистана рассказал о переговорах с "Газпромом" - РИА Новости, 01.11.2023
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16:22 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/gaz-1906734975.html
Глава Минэнерго Узбекистана рассказал о переговорах с "Газпромом"
Глава Минэнерго Узбекистана рассказал о переговорах с "Газпромом" - РИА Новости, 01.11.2023
Глава Минэнерго Узбекистана рассказал о переговорах с "Газпромом"
Узбекистан обсуждает с "Газпромом" будущие объемы поставок российского газа, в том числе на пиковый осенне-зимний период, сообщил министр энергетики Узбекистана РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:22
2023-11-01T16:22
узбекистан
россия
казахстан
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Узбекистан обсуждает с "Газпромом" будущие объемы поставок российского газа, в том числе на пиковый осенне-зимний период, сообщил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в кулуарах Петербургского международного газового форума. "Объемы сейчас обсуждаем, в основном на пиковый осенне-зимний период, а дальше с учётом развития экономики будем смотреть, расчеты делать", – ответил Мирзамахмудов на вопрос журналистов о перспективных объёмах поставок в Узбекистан от "Газпрома". Он добавил, что контрактные обязательства по действующему соглашению с "Газпромом" о поставках российского газа транзитом через Казахстан в Узбекистан в объёме 2,8 миллиарда кубометров в год выполняются, проблем нет. "Мы по нефти тоже работаем, с учетом роста переработки, но больше здесь на уровне компаний-потребителей идёт работа. Мы импортируем и нефть, и нефтепродукты, и готовы это расширить", — добавил Мирзамахмудов. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
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узбекистан, россия, казахстан, газпром
Узбекистан, Россия, Казахстан, Газпром
Глава Минэнерго Узбекистана рассказал о переговорах с "Газпромом"

Глава Минэнерго Узбекистана: Газпром и Ташкент обсуждают объемы поставок газа РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Узбекистан обсуждает с "Газпромом" будущие объемы поставок российского газа, в том числе на пиковый осенне-зимний период, сообщил министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в кулуарах Петербургского международного газового форума.
"Объемы сейчас обсуждаем, в основном на пиковый осенне-зимний период, а дальше с учётом развития экономики будем смотреть, расчеты делать", – ответил Мирзамахмудов на вопрос журналистов о перспективных объёмах поставок в Узбекистан от "Газпрома".
Он добавил, что контрактные обязательства по действующему соглашению с "Газпромом" о поставках российского газа транзитом через Казахстан в Узбекистан в объёме 2,8 миллиарда кубометров в год выполняются, проблем нет.
"Мы по нефти тоже работаем, с учетом роста переработки, но больше здесь на уровне компаний-потребителей идёт работа. Мы импортируем и нефть, и нефтепродукты, и готовы это расширить", — добавил Мирзамахмудов.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
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