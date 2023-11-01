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"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:15 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/frankeshteyn-1906568792.html
"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ
"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ
Механики из 4-й танковой бригады ВСУ собрали танк из деталей трех подбитых машин, это говорит о большой нехватке техники у Украины, сообщает военный... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:15
2023-11-01T01:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
forbes
т-72б3
т-72 "урал"
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Механики из 4-й танковой бригады ВСУ собрали танк из деталей трех подбитых машин, это говорит о большой нехватке техники у Украины, сообщает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.&quot;Танковая бригада пошла на экстраординарные меры, чтобы собрать Т-72 из обломков не менее чем трех машин. Этот монструозный танк-Франкенштейн подчеркивает развивающуюся нехватку танков на Украине&quot;, — написал журналист.По словам Экса, украинский самодельный танк совмещает в себе башню от Т-72Б1, корпус от Т-72Б3 и ведущее колесо от Т-62. Обозреватель отмечает, что по боевым качествам "Франкентанк" соответствует устаревшему Т-72Б1. Журналист считает, что появление таких машин свидетельствует об "отчаянной нужде" ВСУ в современной бронетехнике.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
https://ria.ru/20231031/ukraina-1906356603.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, forbes, т-72б3, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes, Т-72Б3, Т-72 "Урал"
"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ

Forbes: из-за нехватки техники ВСУ собирают танки из деталей подбитых машин

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПодбитый танк Т-72 ВСУ
Подбитый танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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Подбитый танк Т-72 ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Механики из 4-й танковой бригады ВСУ собрали танк из деталей трех подбитых машин, это говорит о большой нехватке техники у Украины, сообщает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«

"Танковая бригада пошла на экстраординарные меры, чтобы собрать Т-72 из обломков не менее чем трех машин. Этот монструозный танк-Франкенштейн подчеркивает развивающуюся нехватку танков на Украине", — написал журналист.

Кадры уничтоженного танка
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Вчера, 10:32
По словам Экса, украинский самодельный танк совмещает в себе башню от Т-72Б1, корпус от Т-72Б3 и ведущее колесо от Т-62. Обозреватель отмечает, что по боевым качествам "Франкентанк" соответствует устаревшему Т-72Б1.
Журналист считает, что появление таких машин свидетельствует об "отчаянной нужде" ВСУ в современной бронетехнике.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
Уничтоженный немецкий танк Leopard
Российские военные прямым попаданием из ПТУР уничтожили танк Leopard
Вчера, 15:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныForbesТ-72Б3Т-72 "Урал"
 
 
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