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"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ
"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ
Механики из 4-й танковой бригады ВСУ собрали танк из деталей трех подбитых машин, это говорит о большой нехватке техники у Украины, сообщает военный... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:15
2023-11-01T01:15
2023-11-01T01:15
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
forbes
т-72б3
т-72 "урал"
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Механики из 4-й танковой бригады ВСУ собрали танк из деталей трех подбитых машин, это говорит о большой нехватке техники у Украины, сообщает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."Танковая бригада пошла на экстраординарные меры, чтобы собрать Т-72 из обломков не менее чем трех машин. Этот монструозный танк-Франкенштейн подчеркивает развивающуюся нехватку танков на Украине", — написал журналист.По словам Экса, украинский самодельный танк совмещает в себе башню от Т-72Б1, корпус от Т-72Б3 и ведущее колесо от Т-62. Обозреватель отмечает, что по боевым качествам "Франкентанк" соответствует устаревшему Т-72Б1. Журналист считает, что появление таких машин свидетельствует об "отчаянной нужде" ВСУ в современной бронетехнике.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Forbes, Т-72Б3, Т-72 "Урал"
"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ
Forbes: из-за нехватки техники ВСУ собирают танки из деталей подбитых машин