https://ria.ru/20231101/frankeshteyn-1906568792.html

"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ

"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023

"Что за Франкенштейн?" В США пришли в ужас из-за самодельного танка ВСУ

Механики из 4-й танковой бригады ВСУ собрали танк из деталей трех подбитых машин, это говорит о большой нехватке техники у Украины, сообщает военный... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T01:15

2023-11-01T01:15

2023-11-01T01:15

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

forbes

т-72б3

т-72 "урал"

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Механики из 4-й танковой бригады ВСУ собрали танк из деталей трех подбитых машин, это говорит о большой нехватке техники у Украины, сообщает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс."Танковая бригада пошла на экстраординарные меры, чтобы собрать Т-72 из обломков не менее чем трех машин. Этот монструозный танк-Франкенштейн подчеркивает развивающуюся нехватку танков на Украине", — написал журналист.По словам Экса, украинский самодельный танк совмещает в себе башню от Т-72Б1, корпус от Т-72Б3 и ведущее колесо от Т-62. Обозреватель отмечает, что по боевым качествам "Франкентанк" соответствует устаревшему Т-72Б1. Журналист считает, что появление таких машин свидетельствует об "отчаянной нужде" ВСУ в современной бронетехнике.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.

https://ria.ru/20231031/ukraina-1906356603.html

https://ria.ru/20231031/leopard-1906454175.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, forbes, т-72б3, т-72 "урал"