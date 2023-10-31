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Премьер Казахстана назвал причину аварии на шахте в Карагандинской области - РИА Новости, 31.10.2023
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08:52 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/shakhta-1906337240.html
Премьер Казахстана назвал причину аварии на шахте в Карагандинской области
Премьер Казахстана назвал причину аварии на шахте в Карагандинской области - РИА Новости, 31.10.2023
Премьер Казахстана назвал причину аварии на шахте в Карагандинской области
Трагедия с многочисленными жертвами на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T08:52
2023-10-31T08:52
в мире
казахстан
карагандинская область
алихан смаилов
арселормиттал темиртау
происшествия
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АЛМА-АТА, 31 окт - РИА Новости. Трагедия с многочисленными жертвами на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности, заявил во вторник на заседании правительства премьер-министр республики Алихан Смаилов. Шахта им. Костенко принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау". В августе на другой шахте (Казахстанская) этой компании произошел пожар, жертвами которого стали 5 шахтеров. "В августе текущего года на "АрселорМиттал Темиртау" уже произошла подобная авария. Тогда погибли 5 шахтеров. Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина, в первую очередь, руководства предприятия. Их полная самоустранённость от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет", - сказал Смаилов. Он напомнил, что на данный момент завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана. Ночью 28 октября на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла авария. По предварительным данным, произошло возгорание, за которым последовал взрыв метано-воздушной смеси. Погибли 46 человек.
https://ria.ru/20231030/uragan-1906250659.html
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в мире, казахстан, карагандинская область, алихан смаилов, арселормиттал темиртау, происшествия
В мире, Казахстан, Карагандинская область, Алихан Смаилов, АрселорМиттал Темиртау, Происшествия
Премьер Казахстана назвал причину аварии на шахте в Карагандинской области

Смаилов: трагедия в шахте связана с нарушением промышленной безопасности

© Фото : Пресс-служба МЧС КазахстанаСпасатели МЧС на месте пожара на шахте в Караганде
Спасатели МЧС на месте пожара на шахте в Караганде - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : Пресс-служба МЧС Казахстана
Спасатели МЧС на месте пожара на шахте в Караганде
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АЛМА-АТА, 31 окт - РИА Новости. Трагедия с многочисленными жертвами на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности, заявил во вторник на заседании правительства премьер-министр республики Алихан Смаилов.
Шахта им. Костенко принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау". В августе на другой шахте (Казахстанская) этой компании произошел пожар, жертвами которого стали 5 шахтеров.
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"В августе текущего года на "АрселорМиттал Темиртау" уже произошла подобная авария. Тогда погибли 5 шахтеров. Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина, в первую очередь, руководства предприятия. Их полная самоустранённость от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет", - сказал Смаилов.
Он напомнил, что на данный момент завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана.
Ночью 28 октября на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла авария. По предварительным данным, произошло возгорание, за которым последовал взрыв метано-воздушной смеси. Погибли 46 человек.
ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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В миреКазахстанКарагандинская областьАлихан СмаиловАрселорМиттал ТемиртауПроисшествия
 
 
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