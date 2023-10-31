https://ria.ru/20231031/shakhta-1906337240.html

Премьер Казахстана назвал причину аварии на шахте в Карагандинской области

Премьер Казахстана назвал причину аварии на шахте в Карагандинской области - РИА Новости, 31.10.2023

Премьер Казахстана назвал причину аварии на шахте в Карагандинской области

Трагедия с многочисленными жертвами на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T08:52

2023-10-31T08:52

2023-10-31T08:52

в мире

казахстан

карагандинская область

алихан смаилов

арселормиттал темиртау

происшествия

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АЛМА-АТА, 31 окт - РИА Новости. Трагедия с многочисленными жертвами на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности, заявил во вторник на заседании правительства премьер-министр республики Алихан Смаилов. Шахта им. Костенко принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау". В августе на другой шахте (Казахстанская) этой компании произошел пожар, жертвами которого стали 5 шахтеров. "В августе текущего года на "АрселорМиттал Темиртау" уже произошла подобная авария. Тогда погибли 5 шахтеров. Произошедшая трагедия с более многочисленными жертвами напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности. В этом вина, в первую очередь, руководства предприятия. Их полная самоустранённость от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет", - сказал Смаилов. Он напомнил, что на данный момент завершается сделка по передаче "АрселорМиттал Темиртау" в пользу Казахстана. Ночью 28 октября на шахте им. Костенко в Карагандинской области произошла авария. По предварительным данным, произошло возгорание, за которым последовал взрыв метано-воздушной смеси. Погибли 46 человек.

https://ria.ru/20231030/uragan-1906250659.html

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казахстан

карагандинская область

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в мире, казахстан, карагандинская область, алихан смаилов, арселормиттал темиртау, происшествия