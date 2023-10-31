https://ria.ru/20231031/khellouin-1906381997.html

В Токио предприняли меры для недопущения празднования Хэллоуина

В Токио предприняли меры для недопущения празднования Хэллоуина - РИА Новости, 31.10.2023

В Токио предприняли меры для недопущения празднования Хэллоуина

Власти района Сибуя в центре Токио предприняли беспрецедентные меры, чтобы не допустить празднования Хэллоуина около памятника собаке Хатико и знаменитого... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:01

2023-10-31T12:01

2023-10-31T12:02

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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Власти района Сибуя в центре Токио предприняли беспрецедентные меры, чтобы не допустить празднования Хэллоуина около памятника собаке Хатико и знаменитого Х-образного перекрестка, передает корреспондент РИА Новости. Маленький сквер перед памятником Хатико – собаке, которая несколько лет приходила на станцию встречать хозяина, не зная о его смерти – давно стал одним из излюбленных мест встречи у туристов и жителей Токио. Рядом расположен не менее известный Х-образный перекресток. Этот район до пандемии был знаменит широким празднованием Хэллоуина, который для японцев не носит мистического оттенка, а является, скорее, поводом для косплея - переодевания в самые разные костюмы героев мультфильмов и игр. Из-за пандемии грандиозные шествия на Хэллоуин не проводились 4 года. В этом году, когда наконец были сняты все ограничения по коронавирусу, власти района, опасаясь колоссального наплыва желающих отметить этот день на Сибуя, решили сделать все, чтобы не допустить этого. Они опасаются, что если и раньше в этот день толпы приходилось направлять с помощью полиции, то в этом году ситуация может выйти из-под контроля и привести к столпотворению – как это произошло год назад в Сеуле, когда в давке погибли 159 человек. На выходе со станции Сибуя к памятнику Хатико белые щиты с надписью "На Сибуя не проводится мероприятий в связи с Хэллоуном!" огораживают сквер, где находится памятник. Сам памятник нельзя увидеть даже сквозь щели ограждения – он также закрыт белыми щитами. Обычно больше всего переодетой молодежи собирается на Сибуя в последние выходные октября и 31 октября. В связи с этим памятник и сквер закрыли с 28 октября до утра 1 ноября. Обращение властей, судя по всему, подействовало: незадолго до того, как начало темнеть, людей в костюмах на улице почти нет - корреспондент РИА Новости смогла насчитать их не более пяти. Больше всего на Сибуя оказалось иностранцев, многие из них не скрывали своего разочарования тем, что ожидаемого шествия не будет. Недоволен решением был и молодой человек в костюме, который в мегафон требовал от властей района вернуть праздник.

https://ria.ru/20231031/khellouin-1906122958.html

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хэллоуин, в мире, токио, япония