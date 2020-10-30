Хэллоуин 2025 в России: что это за праздник, какого числа отмечают

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Хэллоуин в 2025 году отмечается 31 октября. Об истории праздника, и о том, почему и как его все еще празднуют в России, — в материале РИА Новости.

Хэллоуин

Хэллоуин — это праздник, наполненный атмосферой креативности, таинственности и веселья, подчеркивая значение маскарадов, обычаев и образов, связанных с мифологией и культурой.

Когда отмечают Хэллоуин

Хэллоуин в России и во всем мире отмечают 31 октября. В 2025 году это число выпадает на пятницу.

Согласно западноевропейской традиции, праздник связан с католическим Днем всех святых, который отмечают 1 ноября. В разных странах он называется по-разному. Например, в Латинской Америке — Днем мертвых. А в Ирландии — Самайном.

Раньше этот праздник приходился на окончание сезона сбора урожая — время, когда считалось, что за дары земли нужно благодарить не только Бога, но и собственных предков. Это отголосок более древней, языческой традиции.

История праздника

Историки считают, что изначально праздник был связан как с окончанием сезона жатвы, так и с наступлением в октябре темной части года. Отмечали его народы, жившие на Британских островах.

У кельтов он назывался Самайн, что переводится как "закат лета". Отсюда ассоциация даты с умиранием. С приходом христианства в этот регион в IV-V веках празднику придали новый смысл: день памяти святых Церкви и усопших предков.

Отмечали его в основном ирландцы и шотландцы. Во второй половине XIX века многие из них эмигрировали в США. Там некогда сугубо региональная традиция становится всемирно известным праздником, приобретая совершенно другой смысл. С начала XX века Хэллоуин посвящен не памяти усопших, а нечистой силе.

Символика и атрибутика

Как считают историки, смысл праздника кардинальным образом поменялся из-за традиции устраивать на Хэллоуин карнавалы. Она появилась лишь в XX веке в США: маленькие дети переодевались в костюмы нечисти, ходили по домам и выпрашивали конфеты.

К концу XX столетия традиция наряжаться на этот праздник стала популярной по всему миру. Только в США ей следует 55% населения.

В Америке появился еще один атрибут Хэллоуина — тыква. Сезон сбора этого овоща приходится именно на октябрь.

Из тыквы вырезают светильник, который называется "фонарь Джека" — символ неприкаянной души, которая бродит в темноте.

Согласно католическому вероучению, место, где томятся такие души, называется чистилищем. Однако ни в Католической церкви, ни тем более в Православной празднество в честь нечистой силы не приветствуют.

Традиции и обычаи праздника

Сегодня Хэллоуин — один из самых раскрученных рекламой праздников. Во многих странах устраивают вечеринки, наряжаются в костюмы, делают украшения из тыквы.

Отмечают праздник и в России. Правда, с недавних пор — с 90-х годов. И в нашей культуре он не особо прижился — согласно соцопросам, его отмечает менее трех процентов россиян. Хотя большая часть населения о нем слышала.

Религиозные деятели отмечают, что это чуждый для России праздник. Ничего подобного у нас раньше не отмечали. Кроме того, в нынешнем виде Хэллоуин, по их мнению, — чисто светский фестиваль.

"Это искусственный масскультурный праздник оккультного характера. У нас в России к пропаганде оккультного и мракобесного относятся плохо, даже когда это делается в шутку", — говорит РИА Новости религиовед Роман Силантьев.

В странах Латинской Америки вместо Хэллоуина празднуют День всех мертвых. Особенно широко отмечают его в Мексике, где проходят массовые карнавалы.

В ряде мусульманских странах Хэллоуин не празднуют, он и вовсе запрещен законом.

Как отмечают

Кроме украшения дома и переодевания в страшные, смешные или фантастические костюмы, 31 октября в России можно сходить на фильм ужасов или пройти квест с сюжетом в духе заброшенного дома.

В этот день проводятся костюмированные игры, фестивали, вечеринки, шоу и конкурсы на лучший костюм.

В семьях, где празднуют halloween day и последующую ночь, выпекают тематические “страшные” печенья и кексы, делают поделки из тыквы и бумаги, устраивают фотосессии с атрибутикой Хэллоуина. В это время дети могут пройтись по соседним домам или квартирам, играя в "Trick-or-treat".

Идеи и советы празднования

Атрибутика Хэллоуина благодатна для декора дома, тематического украшения еды и разработки собственных нарядов.

Как украсить дом к празднику

В западных странах на Хэллоуин принято украшать свои жилища не только подсвечниками из тыквы, но и различными атрибутами фильмов ужасов. Это может быть, например, искусственная паутина или вырезанные из бумаги летучие мыши.

Также принято украшать окна поделками из бумаги. Обычно вырезают различных привидений или ведьм на метлах.

Что приготовить

Каких-то специальных блюд на halloween day не существует. Но в Англии, к примеру, стараются в это время готовить что-либо из тыквы. Украшением стола является тыквенный пирог.

Тематика праздника способствует творческой фантазии.

Идеи тематических блюд:

вампирские кексы: в шоколадные кексы добавить "кровавые" капли из вишневого или клубничного джема, украсить черной или красной глазурью, добавить посыпку в виде вампирских зубов; “мумии”: обернуть сосиски полосками слоеного теста, из горошка или оливок сделать глаза.

Костюмы и маски

Идеи костюмов, их атрибутики и масок для празднования Хэллоуина, которые подойдут детям и взрослым:

робот или киборг — металлический блестящий костюм; летучая мышь — с крыльями и ушами.

Если надеть что-то нейтральное, то праздничное обличье в эту ночь можно получить с помощью маски клоуна, колдуна, призрака, оборотня или того же вампира.

Часто задаваемые вопросы

Описание Хэллоуина подразумевает несколько выражений, которым требуется перевод. За переводом начинается небольшая история.

Что значит “Jack-o'-lantern”?

Из тыквы вырезают светильник, который называется "фонарь Джека". Согласно ирландской средневековой легенде, фермеру по имени Джек удалось обмануть самого дьявола, выманив у него обещание не забирать душу фермера в ад после смерти. А поскольку его за грехи не пустили в рай, то дьявол "помог" приятелю — дал ему тлеющие угли из адского костра, дабы Джек мог осветить свой путь. И вырезал из репы фонарь, положив туда угольки. С тех пор светильник Джека — символ неприкаянной души, которая бродит в темноте.

Почему Хэллоуин празднуют 31 октября?

Усопшим родственникам в Англии и США посвящен вечер накануне 1 ноября — он называется All Hallows Evening (в переводе — вечер всех святых) или, на староанглийском, All hallow ees. Отсюда и название праздника — Хэллоуин (halloween day), и дата — 31 октября.

Как переводится Trick-or-treat?