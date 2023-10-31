https://ria.ru/20231031/chs-1906487593.html

В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита

В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита - РИА Новости, 31.10.2023

В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита

Чрезвычайная ситуация объявлена в Винницкой области на Правобережной Украине из-за массового заражения гепатитом А, сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T17:36

2023-10-31T17:36

2023-10-31T17:54

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация объявлена в Винницкой области на Правобережной Украине из-за массового заражения гепатитом А, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Ранее минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксирована вспышка гепатита А, 24 октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что по факту массового заражения гепатитом возбуждено уголовное дело. Школы в областном центре переведены на онлайн-обучение. "Причинами вспышки гепатита А могут являться пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку. В больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня", - приводит пресс-служба ведомства слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина. По данным минздрава, в регионе ужесточены противоэпидемические меры. Усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Запрещены ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства. Также органы местной власти ужесточают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области. На основании проведенных эпидрасследований, сообщает министерство, определены по меньшей мере четыре возможных фактора, указывающих на источник инфекции. В регионе продолжается вакцинация медперсонала и жителей.

https://ria.ru/20231031/mask-1906456228.html

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в мире, здоровье - общество, винницкая область, украина, страна.ua