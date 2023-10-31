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В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита - РИА Новости, 31.10.2023
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17:36 31.10.2023 (обновлено: 17:54 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/chs-1906487593.html
В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита
В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита - РИА Новости, 31.10.2023
В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита
Чрезвычайная ситуация объявлена в Винницкой области на Правобережной Украине из-за массового заражения гепатитом А, сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:36
2023-10-31T17:54
в мире
здоровье - общество
винницкая область
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация объявлена в Винницкой области на Правобережной Украине из-за массового заражения гепатитом А, сообщили в министерстве здравоохранения страны. Ранее минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксирована вспышка гепатита А, 24 октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что по факту массового заражения гепатитом возбуждено уголовное дело. Школы в областном центре переведены на онлайн-обучение. "Причинами вспышки гепатита А могут являться пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку. В больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня", - приводит пресс-служба ведомства слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина. По данным минздрава, в регионе ужесточены противоэпидемические меры. Усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Запрещены ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства. Также органы местной власти ужесточают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области. На основании проведенных эпидрасследований, сообщает министерство, определены по меньшей мере четыре возможных фактора, указывающих на источник инфекции. В регионе продолжается вакцинация медперсонала и жителей.
https://ria.ru/20231031/mask-1906456228.html
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в мире, здоровье - общество, винницкая область, украина, страна.ua
В мире, Здоровье - Общество, Винницкая область, Украина, Страна.ua
В Винницкой области Украины объявили режим ЧС из-за вспышки гепатита

Винницкая область объявила режим ЧС из-за массового заражения гепатитом А

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМашина скорой медицинской на Украине
Машина скорой медицинской на Украине - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Машина скорой медицинской на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайная ситуация объявлена в Винницкой области на Правобережной Украине из-за массового заражения гепатитом А, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Ранее минздрав Украины сообщал, что в Винницкой области зафиксирована вспышка гепатита А, 24 октября в больницу попали 60 человек, среди них 14 детей. Позднее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что по факту массового заражения гепатитом возбуждено уголовное дело. Школы в областном центре переведены на онлайн-обучение.
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"Причинами вспышки гепатита А могут являться пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, расследующих вспышку. В больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня", - приводит пресс-служба ведомства слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина.
По данным минздрава, в регионе ужесточены противоэпидемические меры. Усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Запрещены ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства. Также органы местной власти ужесточают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области.
На основании проведенных эпидрасследований, сообщает министерство, определены по меньшей мере четыре возможных фактора, указывающих на источник инфекции. В регионе продолжается вакцинация медперсонала и жителей.
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