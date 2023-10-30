https://ria.ru/20231030/ukraina-1906134124.html
В Крыму назвали Украину самой отсталой страной постсоветского пространства
В Крыму назвали Украину самой отсталой страной постсоветского пространства - РИА Новости, 30.10.2023
В Крыму назвали Украину самой отсталой страной постсоветского пространства
Украина стала самой отсталой страной на постсоветском пространстве из-за своей антироссийской позиции, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:34
2023-10-30T12:34
2023-10-30T12:34
украина
сергей цеков
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украина стала самой отсталой страной на постсоветском пространстве из-за своей антироссийской позиции, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя статью американского экономиста Джеффри Сакса об угрозе экономического, военного и демографического коллапсов на Украине. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс. "То, что сказано Саксом, - абсолютная правда. Как и абсолютная правда то, что с 1991 года американцы просто уничтожали Украину разными подачками, всеми этими НКО, которые там работали по всей территории, параллельно задача которых была одна – оторвать Украину от России. А для Украины как раз это основная причина того, что она стала самым отсталым государством в Европе. Из республики самой успешной в Советском Союзе стала государством самым отсталым. Почему? Я убеждён, что это из-за антироссийского курса", - сказал Цеков. Он отметил, что антироссийский курс на Украине "интенсивно формировался и поддерживался Соединенными Штатами Америки". "Конечно, Украине надо было бы остановиться, задуматься, почему они оказались в таком состоянии, переосмыслить всё то, что происходит, задуматься, почему они оказались в таком состоянии", - добавил сенатор. Цеков подчеркнул, что Россия все годы старалась помогать Украине, а американцы использовали ее "как государство, которое должно бороться с Россией и вообще от нее оторваться". "Они этого добились на данном этапе, но как будет больше - посмотрим. Надеюсь, здравый смысл победит", - заключил он.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904214460.html
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украина, сергей цеков, в мире
Украина, Сергей Цеков, В мире
В Крыму назвали Украину самой отсталой страной постсоветского пространства
Сенатор Цеков назвал Украину самой отсталой страной постсоветского пространства
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Украина стала самой отсталой страной на постсоветском пространстве из-за своей антироссийской позиции, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя статью американского экономиста Джеффри Сакса об угрозе экономического, военного и демографического коллапсов на Украине.
Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета
Джеффри Сакс ранее заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США
необходимо срочно изменить курс.
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«
"То, что сказано Саксом, - абсолютная правда. Как и абсолютная правда то, что с 1991 года американцы просто уничтожали Украину разными подачками, всеми этими НКО, которые там работали по всей территории, параллельно задача которых была одна – оторвать Украину от России. А для Украины как раз это основная причина того, что она стала самым отсталым государством в Европе. Из республики самой успешной в Советском Союзе стала государством самым отсталым. Почему? Я убеждён, что это из-за антироссийского курса", - сказал Цеков.
Он отметил, что антироссийский курс на Украине "интенсивно формировался и поддерживался Соединенными Штатами Америки".
"Конечно, Украине надо было бы остановиться, задуматься, почему они оказались в таком состоянии, переосмыслить всё то, что происходит, задуматься, почему они оказались в таком состоянии", - добавил сенатор.
Цеков подчеркнул, что Россия все годы старалась помогать Украине, а американцы использовали ее "как государство, которое должно бороться с Россией и вообще от нее оторваться".
"Они этого добились на данном этапе, но как будет больше - посмотрим. Надеюсь, здравый смысл победит", - заключил он.
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