https://ria.ru/20231030/ssha-1906062284.html

Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии

Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии - РИА Новости, 30.10.2023

Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии

Госдепартамент США отказал представителям российского посольства в согласовании участия в церемонии открытия монумента Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T04:47

2023-10-30T04:47

2023-10-30T11:04

россия

калифорния

сша

государственный департамент сша

в мире

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906105636_0:0:975:548_1920x0_80_0_0_4ac271815bb69581347b597bc0156c23.jpg

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Госдепартамент США отказал представителям российского посольства в согласовании участия в церемонии открытия монумента Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии, несмотря на редкость подобного события, сообщили в дипмиссии."Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. Тем более что в нынешние непростые времена возможности разделить с соотечественниками подобные радостные моменты представляются нечасто. Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки", - заявили в посольстве.В дипмиссии отметили, что монумент святому праведному Иоанну Кронштадтскому был открыт 29 октября в храме, расположенном в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Богослужение совершил Архиепископ Сан­-Францисский и Западно-Американский Кирилл."Два бронзовых образа Иоанна Кронштадтского, созданные Российской национальной творческой мастерской ООО РНТМ "Артпроект" при содействии фонда "Под Покровом Богородицы", были доставлены в США при поддержке Посольства. Один из них установлен в Вашингтоне у Свято­-Иоанно-Предтеченского собора", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20231020/poezdki-1903980020.html

россия

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, калифорния, сша, государственный департамент сша, в мире