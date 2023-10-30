https://ria.ru/20231030/ssha-1906062284.html
Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии
Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии - РИА Новости, 30.10.2023
Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии
Госдепартамент США отказал представителям российского посольства в согласовании участия в церемонии открытия монумента Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:47
2023-10-30T04:47
2023-10-30T11:04
россия
калифорния
сша
государственный департамент сша
в мире
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906105636_0:0:975:548_1920x0_80_0_0_4ac271815bb69581347b597bc0156c23.jpg
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Госдепартамент США отказал представителям российского посольства в согласовании участия в церемонии открытия монумента Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии, несмотря на редкость подобного события, сообщили в дипмиссии."Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. Тем более что в нынешние непростые времена возможности разделить с соотечественниками подобные радостные моменты представляются нечасто. Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки", - заявили в посольстве.В дипмиссии отметили, что монумент святому праведному Иоанну Кронштадтскому был открыт 29 октября в храме, расположенном в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Богослужение совершил Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл."Два бронзовых образа Иоанна Кронштадтского, созданные Российской национальной творческой мастерской ООО РНТМ "Артпроект" при содействии фонда "Под Покровом Богородицы", были доставлены в США при поддержке Посольства. Один из них установлен в Вашингтоне у Свято-Иоанно-Предтеченского собора", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20231020/poezdki-1903980020.html
россия
калифорния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906105636_33:0:880:635_1920x0_80_0_0_82e48ba36b59959b3ab24ac5876dc039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калифорния, сша, государственный департамент сша, в мире
Россия, Калифорния, США, Государственный департамент США, В мире, Религия
Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии
Посольству России отказали в участии в открытии монумента Иоанну Кронштадтскому