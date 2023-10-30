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Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии - РИА Новости, 30.10.2023
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Религия
 
04:47 30.10.2023 (обновлено: 11:04 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ssha-1906062284.html
Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии
Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии - РИА Новости, 30.10.2023
Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии
Госдепартамент США отказал представителям российского посольства в согласовании участия в церемонии открытия монумента Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T04:47
2023-10-30T11:04
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Госдепартамент США отказал представителям российского посольства в согласовании участия в церемонии открытия монумента Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии, несмотря на редкость подобного события, сообщили в дипмиссии."Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. Тем более что в нынешние непростые времена возможности разделить с соотечественниками подобные радостные моменты представляются нечасто. Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки", - заявили в посольстве.В дипмиссии отметили, что монумент святому праведному Иоанну Кронштадтскому был открыт 29 октября в храме, расположенном в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Богослужение совершил Архиепископ Сан­-Францисский и Западно-Американский Кирилл."Два бронзовых образа Иоанна Кронштадтского, созданные Российской национальной творческой мастерской ООО РНТМ "Артпроект" при содействии фонда "Под Покровом Богородицы", были доставлены в США при поддержке Посольства. Один из них установлен в Вашингтоне у Свято­-Иоанно-Предтеченского собора", - добавили в посольстве.
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россия, калифорния, сша, государственный департамент сша, в мире
Россия, Калифорния, США, Государственный департамент США, В мире, Религия
Посольству России отказали в участии в открытии монумента в Калифорнии

Посольству России отказали в участии в открытии монумента Иоанну Кронштадтскому

© Фото : Посольство России в США/TelegramМонумент Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии в США
Монумент Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии в США - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Посольство России в США/Telegram
Монумент Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии в США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Госдепартамент США отказал представителям российского посольства в согласовании участия в церемонии открытия монумента Иоанну Кронштадтскому в Калифорнии, несмотря на редкость подобного события, сообщили в дипмиссии.
«
"Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. Тем более что в нынешние непростые времена возможности разделить с соотечественниками подобные радостные моменты представляются нечасто. Однако госдепартамент отказал нам в согласовании поездки", - заявили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что монумент святому праведному Иоанну Кронштадтскому был открыт 29 октября в храме, расположенном в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Богослужение совершил Архиепископ Сан­-Францисский и Западно-Американский Кирилл.
"Два бронзовых образа Иоанна Кронштадтского, созданные Российской национальной творческой мастерской ООО РНТМ "Артпроект" при содействии фонда "Под Покровом Богородицы", были доставлены в США при поддержке Посольства. Один из них установлен в Вашингтоне у Свято­-Иоанно-Предтеченского собора", - добавили в посольстве.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Посольство отвергло заявление Госдепа о "небезопасности" поездок в Россию
20 октября, 04:30
 
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