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Синагогу в Махачкале взяли под охрану - РИА Новости, 30.10.2023
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Религия
 
14:35 30.10.2023 (обновлено: 15:15 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/sinagoga-1906170611.html
Синагогу в Махачкале взяли под охрану
Синагогу в Махачкале взяли под охрану - РИА Новости, 30.10.2023
Синагогу в Махачкале взяли под охрану
Полиция в Махачкале взяла под охрану городскую синагогу, дополнительных мер безопасности не требуется, заявил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давидов, выразив РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:35
2023-10-30T15:15
религия
махачкала
сергей меликов
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Полиция в Махачкале взяла под охрану городскую синагогу, дополнительных мер безопасности не требуется, заявил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давидов, выразив надежду, что власти будут решительно пресекать действия провокаторов. "У синагоги сейчас дежурит полицейская машина. Думаю, пока дополнительных мер безопасности у синагоги не требуется... Надеюсь, что полиция не позволит ворваться и разрушить синагогу. Еще муфтият выпустил обращение – надеюсь, это поможет", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что с началом палестино-израильского конфликта верующие иудеи начали опасаться возможных нападений. "Тогда мы закрыли синагогу в Махачкале", - уточнил Давидов. Раввин сказал, что большинство исповедующих иудаизм в Махачкале – дагестанцы по происхождению, они надеются, что власти обеспечат безопасность на улицах и будут более решительно пресекать действия радикалов, которые нарушают закон. Он также отметил призыв муфтиев Дагестана к прекращению межрелигиозной розни. Ранее муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев назвал ошибкой выступления против евреев и призвал своих единоверцев проявить максимум терпения и спокойствия. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Меликов также заявил, что участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.
https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906140810.html
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906167385.html
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махачкала, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы
Религия, Махачкала, Сергей Меликов, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Синагогу в Махачкале взяли под охрану

Раввин Махачкалы Давидов: полиция взяла под охрану городскую синагогу

CC BY-SA 4.0 / Alandislands (cropped) / Makhachkala SynagogueЗдание синагоги в Махачкале
Здание синагоги в Махачкале - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Alandislands (cropped) / Makhachkala Synagogue
Здание синагоги в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Полиция в Махачкале взяла под охрану городскую синагогу, дополнительных мер безопасности не требуется, заявил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давидов, выразив надежду, что власти будут решительно пресекать действия провокаторов.
"У синагоги сейчас дежурит полицейская машина. Думаю, пока дополнительных мер безопасности у синагоги не требуется... Надеюсь, что полиция не позволит ворваться и разрушить синагогу. Еще муфтият выпустил обращение – надеюсь, это поможет", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 12:58
Он отметил, что с началом палестино-израильского конфликта верующие иудеи начали опасаться возможных нападений. "Тогда мы закрыли синагогу в Махачкале", - уточнил Давидов.
Раввин сказал, что большинство исповедующих иудаизм в Махачкале – дагестанцы по происхождению, они надеются, что власти обеспечат безопасность на улицах и будут более решительно пресекать действия радикалов, которые нарушают закон. Он также отметил призыв муфтиев Дагестана к прекращению межрелигиозной розни.
Ранее муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев назвал ошибкой выступления против евреев и призвал своих единоверцев проявить максимум терпения и спокойствия.
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В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Меликов также заявил, что участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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Вчера, 14:20
 
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