Рейтинг@Mail.ru
АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:31 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/shrilanka-1906168481.html
АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян
АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян - РИА Новости, 30.10.2023
АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян
Несмотря на принятое недавно правительством Шри-Ланки решение о выдаче бесплатных виз для граждан Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:31
2023-10-30T14:31
туризм
новости - туризм
шри-ланка
россия
индия
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
отдых на море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904223792_0:66:3100:1810_1920x0_80_0_0_a29c8d341778764996f648c907ee5807.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Несмотря на принятое недавно правительством Шри-Ланки решение о выдаче бесплатных виз для граждан Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда, ситуация на границе не изменилась, сообщает телеграм-канал АТОР.Как поясняют в Управлении по иммиграционному контролю страны, вероятно, переход к этому пилотному проекту будет осуществлен на второй неделе ноября.Стоимость визы сейчас составляет 60 долларов. Правительство Шри-Ланки объявило об отмене платы за разрешение на въезд для граждан России и еще шести стран до 31 марта 2024 года. В РСТ отмечали, что такое решение активизировало спрос на направлении у россиян. Ведь в случае отмены экономия для путешественников, которые едут семьей или группой, может быть существенной.
https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html
шри-ланка
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904223792_253:0:2848:1946_1920x0_80_0_0_dbe304b36539250f4ecc5d1b68750fa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, шри-ланка, россия, индия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Россия, Индия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, Отдых на море, куда можно лететь
АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян

В АТОР рассказали, что россиянам пока приходится платить за визу на Шри-Ланку

© iStock.com / SolovyovaДевушка путешествует на поезде на Шри-Ланке
Девушка путешествует на поезде на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / Solovyova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Несмотря на принятое недавно правительством Шри-Ланки решение о выдаче бесплатных виз для граждан Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда, ситуация на границе не изменилась, сообщает телеграм-канал АТОР.
Как поясняют в Управлении по иммиграционному контролю страны, вероятно, переход к этому пилотному проекту будет осуществлен на второй неделе ноября.
Стоимость визы сейчас составляет 60 долларов. Правительство Шри-Ланки объявило об отмене платы за разрешение на въезд для граждан России и еще шести стран до 31 марта 2024 года.
В РСТ отмечали, что такое решение активизировало спрос на направлении у россиян. Ведь в случае отмены экономия для путешественников, которые едут семьей или группой, может быть существенной.
Женщины собирают чайные листья на плантации около города Хапутале, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян
21 октября, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмШри-ЛанкаРоссияИндияАссоциация туроператоров России (АТОР)ТуризмОтдых на морекуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала