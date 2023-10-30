https://ria.ru/20231030/shrilanka-1906168481.html

АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян

АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян - РИА Новости, 30.10.2023

АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян

Несмотря на принятое недавно правительством Шри-Ланки решение о выдаче бесплатных виз для граждан Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:31

2023-10-30T14:31

2023-10-30T14:31

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Несмотря на принятое недавно правительством Шри-Ланки решение о выдаче бесплатных виз для граждан Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда, ситуация на границе не изменилась, сообщает телеграм-канал АТОР.Как поясняют в Управлении по иммиграционному контролю страны, вероятно, переход к этому пилотному проекту будет осуществлен на второй неделе ноября.Стоимость визы сейчас составляет 60 долларов. Правительство Шри-Ланки объявило об отмене платы за разрешение на въезд для граждан России и еще шести стран до 31 марта 2024 года. В РСТ отмечали, что такое решение активизировало спрос на направлении у россиян. Ведь в случае отмены экономия для путешественников, которые едут семьей или группой, может быть существенной.

https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html

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2023

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, шри-ланка, россия, индия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых на море, куда можно лететь