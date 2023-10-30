https://ria.ru/20231030/shrilanka-1906168481.html
АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян
АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян - РИА Новости, 30.10.2023
АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян
Несмотря на принятое недавно правительством Шри-Ланки решение о выдаче бесплатных виз для граждан Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:31
2023-10-30T14:31
2023-10-30T14:31
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Несмотря на принятое недавно правительством Шри-Ланки решение о выдаче бесплатных виз для граждан Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда, ситуация на границе не изменилась, сообщает телеграм-канал АТОР.Как поясняют в Управлении по иммиграционному контролю страны, вероятно, переход к этому пилотному проекту будет осуществлен на второй неделе ноября.Стоимость визы сейчас составляет 60 долларов. Правительство Шри-Ланки объявило об отмене платы за разрешение на въезд для граждан России и еще шести стран до 31 марта 2024 года. В РСТ отмечали, что такое решение активизировало спрос на направлении у россиян. Ведь в случае отмены экономия для путешественников, которые едут семьей или группой, может быть существенной.
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РИА Новости
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новости - туризм, шри-ланка, россия, индия, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, отдых на море, куда можно лететь
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АТОР: виза на Шри-Ланку пока не стала бесплатной для россиян
В АТОР рассказали, что россиянам пока приходится платить за визу на Шри-Ланку