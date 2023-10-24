https://ria.ru/20231024/shri-lanka-1904952484.html
Туристы стали чаще покупать путевки на Шри-Ланку после отмены платы за визы
Туристы стали чаще покупать путевки на Шри-Ланку после отмены платы за визы - РИА Новости, 24.10.2023
Туристы стали чаще покупать путевки на Шри-Ланку после отмены платы за визы
Туроператоры заявили о быстром росте интереса туристов к поездкам на Шри-Ланку после появления информация об отмене платы за визу, сообщает РСТ. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:56
2023-10-24T17:56
2023-10-24T17:56
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Туроператоры заявили о быстром росте интереса туристов к поездкам на Шри-Ланку после появления информация об отмене платы за визу, сообщает РСТ."Этот позитивный шаг российские путешественники безусловно оценят и, вероятно, сделают выбор в пользу отдыха на острове. Поездки туда зимой — на третьем месте в рейтинге продаж после Мальдив и Сейшел", — отметила директор по связям с общественностью "Интуриста" Дарья Домостроева.Россияне не освобождаются от необходимости оформлять визу, она просто становится бесплатной, объясняет глава отдела маркетинга компании "Пантеон" Надежда Тарбаева. "Процедура оформления остается прежней: по прибытии в аэропорт туристы заполняют специальную форму или получают электронную визу онлайн", — подчеркивает она.Также Тарбаева отметила необходимость дождаться от МИД Шри-Ланки официального циркуляра, который должен быть разослан туроператорам. "Это бюрократическая процедура проходит определенные стадии оформления. Процесс уже запущен, но должен выйти документ, на который мы сможем ссылаться", — сказала Тарбаева.Ранее существовала проблема с оплатой электронной визы, если у туристов не было карты иностранных банков, вспоминает Домостроева. Туроператоры брали это на себя. "Теперь стоимость отдыха на Шри-Ланке заметно снизится: например, на семью из трех человек экономия составит 180 долларов", — подсчитали в "Интуристе". Спрос на зиму сейчас очень активный, направление входит в пятерку самых популярных, успешно конкурируя с Таиландом, добавили в пресс-службе компании.В компании ITM group рассказали, что информация об отмене платы за визу сразу активизировала спрос. "С утра агенты и туристы высылают нам скрины новости. Зная, как работают ланкийцы, полагаем, что распоряжение о бесплатной визе по прилете начнет действовать немедленно. Ближайшие часы покажут", — сообщил директор по развитию компании Анатолий Зубенко.Министр иностранных дел Шри-Ланки сообщил, что для граждан России и еще пяти стран до 31 марта отменяется плата за визы.
https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шри-ланка, мальдивы, таиланд, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Мальдивы, Таиланд, Визы
Туристы стали чаще покупать путевки на Шри-Ланку после отмены платы за визы
РСТ: отмена платы за визы на Шри-Ланку повысила спрос на путевки на остров
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Туроператоры заявили о быстром росте интереса туристов к поездкам на Шри-Ланку после появления информация об отмене платы за визу, сообщает РСТ.
"Этот позитивный шаг российские путешественники безусловно оценят и, вероятно, сделают выбор в пользу отдыха на острове. Поездки туда зимой — на третьем месте в рейтинге продаж после Мальдив
и Сейшел", — отметила директор по связям с общественностью "Интуриста
" Дарья Домостроева.
Россияне не освобождаются от необходимости оформлять визу, она просто становится бесплатной, объясняет глава отдела маркетинга компании "Пантеон" Надежда
Тарбаева. "Процедура оформления остается прежней: по прибытии в аэропорт туристы заполняют специальную форму или получают электронную визу онлайн", — подчеркивает она.
Также Тарбаева отметила необходимость дождаться от МИД Шри-Ланки официального циркуляра, который должен быть разослан туроператорам. "Это бюрократическая процедура проходит определенные стадии оформления. Процесс уже запущен, но должен выйти документ, на который мы сможем ссылаться", — сказала Тарбаева.
Ранее существовала проблема с оплатой электронной визы, если у туристов не было карты иностранных банков, вспоминает Домостроева. Туроператоры брали это на себя. "Теперь стоимость отдыха на Шри-Ланке заметно снизится: например, на семью из трех человек экономия составит 180 долларов", — подсчитали в "Интуристе".
Спрос на зиму сейчас очень активный, направление входит в пятерку самых популярных, успешно конкурируя с Таиландом
, добавили в пресс-службе компании.
В компании ITM group рассказали, что информация об отмене платы за визу сразу активизировала спрос. "С утра агенты и туристы высылают нам скрины новости. Зная, как работают ланкийцы, полагаем, что распоряжение о бесплатной визе по прилете начнет действовать немедленно. Ближайшие часы покажут", — сообщил директор по развитию компании Анатолий Зубенко.
Министр иностранных дел Шри-Ланки сообщил
, что для граждан России
и еще пяти стран до 31 марта отменяется плата за визы.
Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян