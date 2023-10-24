Рейтинг@Mail.ru
Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для туристов из России - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:53 24.10.2023 (обновлено: 10:54 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/turizm-1904852362.html
Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для туристов из России
Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для туристов из России - РИА Новости, 24.10.2023
Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для туристов из России
Кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, сообщил глава МИД страны Али Сабри в социальной сети X. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:53
2023-10-24T10:54
туризм
россия
индия
шри-ланка
новости - туризм
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822935595_0:226:3071:1953_1920x0_80_0_0_598eb3939b25f41a8791bbda2b52528c.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт — РИА Новости. Кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, сообщил глава МИД страны Али Сабри в социальной сети X.&quot;Кабинет министров одобряет выдачу бесплатных виз для Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда с немедленным вступлением в силу в качестве пилотного проекта до 31 марта&quot;, — написал дипломат.Как подчеркивал министр туризма и земель Харин Фернандо, Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии. По его словам, путешественникам из этих стран при посещении острова будет необходимо получить визу, но плата за это не взимается.Фернандо пояснил, что власти хотят получить больше туристов из этих государств и достичь поставленной цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы.
https://ria.ru/20231021/shri-lanka-1904179747.html
россия
индия
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822935595_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_6ec8448dee5a3a8becc4ef4053dde4ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, шри-ланка, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Индия, Шри-Ланка, Новости - Туризм, Туризм
Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для туристов из России

Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для россиян

© AP Photo / Rafiq MaqboolКоломбо, Шри-Ланка
Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт — РИА Новости. Кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, сообщил глава МИД страны Али Сабри в социальной сети X.
«

"Кабинет министров одобряет выдачу бесплатных виз для Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда с немедленным вступлением в силу в качестве пилотного проекта до 31 марта", — написал дипломат.

Как подчеркивал министр туризма и земель Харин Фернандо, Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии. По его словам, путешественникам из этих стран при посещении острова будет необходимо получить визу, но плата за это не взимается.
Фернандо пояснил, что власти хотят получить больше туристов из этих государств и достичь поставленной цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы.
Женщины собирают чайные листья на плантации около города Хапутале, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Низкие цены, интересные экскурсии и много рейсов. Шри-Ланка — хит у россиян
21 октября, 08:00
 
ТуризмРоссияИндияШри-ЛанкаНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала