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Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для туристов из России
Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для туристов из России - РИА Новости, 24.10.2023
Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для туристов из России
Кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, сообщил глава МИД страны Али Сабри в социальной сети X. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:53
2023-10-24T09:53
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 окт — РИА Новости. Кабинет министров Шри-Ланки одобрил выдачу бесплатных виз для туристов из России, сообщил глава МИД страны Али Сабри в социальной сети X."Кабинет министров одобряет выдачу бесплатных виз для Индии, Китая, России, Малайзии, Японии, Индонезии и Таиланда с немедленным вступлением в силу в качестве пилотного проекта до 31 марта", — написал дипломат.Как подчеркивал министр туризма и земель Харин Фернандо, Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии. По его словам, путешественникам из этих стран при посещении острова будет необходимо получить визу, но плата за это не взимается.Фернандо пояснил, что власти хотят получить больше туристов из этих государств и достичь поставленной цели по привлечению пяти миллионов туристов для ежегодного посещения Шри-Ланки в ближайшие годы.
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Туризм, Россия, Индия, Шри-Ланка, Новости - Туризм, Туризм
Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для туристов из России
Шри-Ланка одобрила бесплатные визы для россиян