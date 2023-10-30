https://ria.ru/20231030/putin-1906290976.html

Путин попросил Шойгу рассказать о ходе СВО

Путин попросил Шойгу рассказать о ходе СВО - РИА Новости, 30.10.2023

Путин попросил Шойгу рассказать о ходе СВО

Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу рассказать о ходе СВО и поездке в Китай. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:17

2023-10-30T21:17

2023-10-30T21:38

китай

россия

пекин

владимир путин

сергей шойгу

чжан юся

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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу рассказать о ходе СВО и поездке в Китай."Хотел с вами обсудить сегодня такой широкий круг вопросов, министр обороны вернулся из заграничной командировки, расскажет о ее результатах, доложит о ходе специальной военной операции", - сказал Путин на совещании.Ранее Шойгу посетил 10-й Сяншаньский форум, который проходил в Пекине. В рамках форума глава российского Минобороны провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юся.Также перед пленарным заседанием министр обороны России общался с коллегами из Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Нигерии, других стран.

китай

россия

пекин

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2023

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китай, россия, пекин, владимир путин, сергей шойгу, чжан юся