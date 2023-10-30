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Путин попросил Шойгу рассказать о ходе СВО - РИА Новости, 30.10.2023
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21:17 30.10.2023 (обновлено: 21:38 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/putin-1906290976.html
Путин попросил Шойгу рассказать о ходе СВО
Путин попросил Шойгу рассказать о ходе СВО - РИА Новости, 30.10.2023
Путин попросил Шойгу рассказать о ходе СВО
Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу рассказать о ходе СВО и поездке в Китай. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:17
2023-10-30T21:38
китай
россия
пекин
владимир путин
сергей шойгу
чжан юся
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу рассказать о ходе СВО и поездке в Китай."Хотел с вами обсудить сегодня такой широкий круг вопросов, министр обороны вернулся из заграничной командировки, расскажет о ее результатах, доложит о ходе специальной военной операции", - сказал Путин на совещании.Ранее Шойгу посетил 10-й Сяншаньский форум, который проходил в Пекине. В рамках форума глава российского Минобороны провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юся.Также перед пленарным заседанием министр обороны России общался с коллегами из Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Нигерии, других стран.
китай
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китай, россия, пекин, владимир путин, сергей шойгу, чжан юся
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Чжан Юся
Путин попросил Шойгу рассказать о ходе СВО

Путин попросил Шойгу рассказать о ходе СВО и поездке в Китай

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу рассказать о ходе СВО и поездке в Китай.
"Хотел с вами обсудить сегодня такой широкий круг вопросов, министр обороны вернулся из заграничной командировки, расскажет о ее результатах, доложит о ходе специальной военной операции", - сказал Путин на совещании.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2023Посмотреть
Ранее Шойгу посетил 10-й Сяншаньский форум, который проходил в Пекине. В рамках форума глава российского Минобороны провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
Также перед пленарным заседанием министр обороны России общался с коллегами из Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Вьетнама, Нигерии, других стран.
 
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСергей ШойгуЧжан Юся
 
 
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