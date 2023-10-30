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Меликов обвинил участников беспорядков в предательстве - РИА Новости, 30.10.2023
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00:21 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/melikov-1906048634.html
Меликов обвинил участников беспорядков в предательстве
Меликов обвинил участников беспорядков в предательстве - РИА Новости, 30.10.2023
Меликов обвинил участников беспорядков в предательстве
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил в Telegram-канале, что все участники "сегодняшнего беспредела" в аэропорту Махачкалы своим поступком "воткнули нож" в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T00:21
2023-10-30T00:21
республика дагестан
махачкала
сергей меликов
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил в Telegram-канале, что все участники "сегодняшнего беспредела" в аэропорту Махачкалы своим поступком "воткнули нож" в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях спецоперации на Украине. "Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины - и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику", - говорится в сообщении Меликова. По его словам, "нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали". "Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", - подчеркнул глава Дагестана. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание. Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 29 октября до - предварительно - 02.59 6 ноября, воздушная гавань освобождена от несанкционированно проникших туда людей, сообщила Росавиация. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Они беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов. К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
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РИА Новости
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96
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республика дагестан, махачкала, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия
Республика Дагестан, Махачкала, Сергей Меликов, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия
Меликов обвинил участников беспорядков в предательстве

Меликов: участники беспорядков предали тех, кто отдал жизнь в 1999 году

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Меликов
Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил в Telegram-канале, что все участники "сегодняшнего беспредела" в аэропорту Махачкалы своим поступком "воткнули нож" в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях спецоперации на Украине.
«
"Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины - и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику", - говорится в сообщении Меликова.
По его словам, "нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали".
"Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей", - подчеркнул глава Дагестана.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы решено временно закрыть на прилет и вылет, меры будут действовать до нормализации ситуации. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, прокуратура Дагестана поставила на контроль его расследование. Правительство региона сообщило, что оперативный штаб создан в Дагестане из-за ситуации в аэропорту Махачкалы, его возглавил глава республики Сергей Меликов, в ближайшее время состоится экстренное заседание. Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21.40 29 октября до - предварительно - 02.59 6 ноября, воздушная гавань освобождена от несанкционированно проникших туда людей, сообщила Росавиация.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года. Они беспрепятственно вошли в Ботлихский район Дагестана и захватили ряд населенных пунктов. К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить боевиков из занятых пунктов и заставить их отступить обратно в Чечню. Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и заняли селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
 
Республика ДагестанМахачкалаСергей МеликовБеспорядки в аэропорту МахачкалыПроисшествия
 
 
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