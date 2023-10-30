https://ria.ru/20231030/malayziya-1905717452.html

Лучшие пляжи, озеро надежды и самый большой цветок. Зимний отдых в Малайзии

Лучшие пляжи, озеро надежды и самый большой цветок. Зимний отдых в Малайзии - РИА Новости, 30.10.2023

Лучшие пляжи, озеро надежды и самый большой цветок. Зимний отдых в Малайзии

Официальный туристический слоган звучит так: "Малайзия — это настоящая Азия". Здесь смешались религии, традиции, кухни — и получился яркий микс, манящий... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:00

2023-10-30T08:00

2023-10-30T08:50

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Официальный туристический слоган звучит так: "Малайзия — это настоящая Азия". Здесь смешались религии, традиции, кухни — и получился яркий микс, манящий путешественников. К концу года в стране ждут около ста тысяч россиян, что на 37 процентов больше, чем в допандемийном 2019-м. Что смотреть, где купаться и какие правила нельзя нарушать — в материале РИА Новости.Доступная Азия"Интерес к поездкам в Малайзию постоянно растет. Главный минус — отсутствие прямых рейсов. Зато там экзотическая природа, белоснежные пляжи, отличная инфраструктура и аутентичная еда", — говорят в Fun&Sun.Удобные пересадки можно сделать в Ташкенте, Дубае, Дохе и Стамбуле. "Минимальное время перелета — 16 часов. Билет в одну сторону — от 38 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе сервиса путешествий OneTwoTrip. Стоимость организованного недельного тура на двоих с вылетом в начале ноября из Москвы и проживанием в отеле категории "три звезды" начинается от 138 тысяч рублей, выяснили в "Слетать.ру". В конце декабря — начале января (новогодние даты) цена почти удвоится, составив 269 тысяч рублей. Зато в середине января можно существенно сэкономить: такая поездка обойдется от 173 тысяч.В Fun&Sun рассказали, что в ноябре путевка на неделю с перелетом и проживанием в "трешке" или "четверке" стоит от 80 тысяч рублей на персону. Причем тур в столицу — Куала-Лумпур (в "четверку") обойдется как минимум в 102 тысячи рублей, а на курортные острова Лангкави и Борнео — в 115 и 120 тысяч рублей соответственно.Важный плюс: россиянам не нужна виза, если ехать не более чем на 30 дней. Если захочется задержаться подольше, до истечения этого срока надо обратиться в иммиграционную службу. Офицер выслушает аргументы и может продлить разрешение на пребывание еще на пару недель, делится опытом гид Татьяна Иванова.Нескучная столицаБольшинство туристов прилетают в столицу — Куала-Лумпур. Там мечети соседствуют с небоскребами, на улицах — многоязычная речь.Один из символов города — башни-близнецы Петронас. До 2004-го они были самыми высокими зданиями в мире (452 метра). Попасть на смотровую площадку и пройти по мосту между небоскребами можно на экскурсии. А после — отправиться в шопинг-центр Suria KLCC, расположенный у подножия соединенных мостом строений.Неподалеку — гигантский океанариум Aquaria KLCC с 90-метровым туннелем. Там более пяти тысяч видов морских обитателей. Гости могут наблюдать за их кормлением, а если есть сертификат дайвера — даже погрузиться в воду.На телевизионной башне "Менара Куала-Лумпур" высотой 421 метр самая популярная смотровая площадка: обзор на 360 градусов, пол стеклянный.Также в столице королевства стоит посетить "обжорные ряды" на улице Jalan Alor, советует гид Денис Банин.Во время круиза по реке Селангор можно увидеть светлячков. "Это примерно в 75 километрах от столицы, туда нужно ехать вечером, часам к восьми", — рекомендует Банин.От Куала-Лумпура меньше 100 километров до высокогорного курорта Гентинг Хайлендз, который называют малазийским Лас-Вегасом. Там не только казино, но и парк развлечений, аттракционы, гольф-поля, добавляет экскурсовод.Курорты на выборВ столице насыщенная ночная жизнь и отличный шопинг, отмечают в Fun&Sun.Ценителям люкса и экзотики можно порекомендовать остров Борнео, где находятся роскошные курорты и SPA-отели, обитают уникальные животные, например обезьяны-носачи, говорят в пресс-службе компании."На Борнео расположены два штата. В Сабахе отличный сноркелинг, богатый подводный мир, который Жак-Ив Кусто называл одним из самых красивых в мире", — рассказывает гид Валерия Воздвиженская. В Сараваке туристы могут познакомиться с жизнью аборигенов. Еще там растет самый большой на планете цветок — раффлезия.Тем, кто любит тихий отдых или путешествует с маленькими детьми, больше подойдут курорты Лангкави и Пенанг, где есть хорошие прибрежные территории и семейные развлечения."Лангкави — тут тихо, почти безлюдные пляжи, минимум ночной жизни, — объясняет Воздвиженская. — С шопингом не очень, зато есть зона дьюти-фри: алкоголь, шоколад, конфеты в пять раз дешевле, чем на материке".На острове туристы посещают заповедник Килим, смотрят, как в соленой воде растут мангровые деревья. Из лодки можно увидеть обитателей нацпарка — выдр, орланов, макак, варанов. Еще на одном из необитаемых островов есть пресное озеро Беременной Девы. Туда едут те, кто мечтает о детях, говорит Валерия.В заповеднике Мат Чит Чанг есть горный массив, на одну из вершин ведет канатная дорога протяженностью более двух километров. А два пика соединяет подвесной мост.По словам гида, самые симпатичные пляжи Лангкави — на севере и юго-западе острова, они пологие и без высоких волн. "В воде нет ядовитых гадов, но есть три вида акул, которые безопасны для человека: китовая питается планктоном, акулы-няньки — падальщицы, маленьких рифовых пловцы тоже не интересуют", — рассказывает Воздвиженская. Медузы бывают редко — только в декабре и январе. От них отели защищаются сетками.Соблюдайте правилаМалайзия — страна мусульманская, но строгих требований по одежде к гостям не предъявляют. На любом пляже можно загорать в раздельном купальнике.При посещении городов и достопримечательностей желательно носить одежду без глубокого декольте, закрывающую колени и плечи. В таком виде можно зайти в индийский или китайский храм, говорит Денис Банин. У входа в мечети предлагают накидку.Еще в Малайзии не принято на публике проявлять чувства, например целоваться при людях, добавляет Татьяна Иванова.Алкоголь нельзя употреблять в общественном месте, его может не быть в меню мусульманских ресторанов. Свою бутылку вина принести тоже не позволят, предупреждает Валерия Воздвиженская.От туристов не требуют соблюдать, например, правила Рамадана, но местных нарушителей мусульманского законодательства могут побить ротанговой палкой, говорит она.Здороваться и брать деньги принято правой рукой, левая считается нечистой.Карты, фрукты, сувениры"В магазинах и кафе можно расплатиться только местной валютой, но россияне активно пользуются картами платежной системы UnionPay. Их принимают 80 процентов магазинов и ресторанов", — рассказывает Татьяна Иванова.Юани, рупии, деньги арабских стран, евро можно без проблем обменять на малазийские ринггиты. А доллары — только новые. Купюры выпуска ранее 2001 года могут не взять или менять по невыгодному курсу, отмечает Воздвиженская.На память многие туристы везут тропические фрукты: манго, мангустины, папайю, ананасы, перечисляет Банин. Популярны изделия из олова — фигурки, кубки, шахматы в виде персонажей "Властелина колец".Самый ходовой сувенир с Лангкави — масла, бальзамы, эликсиры, кремы с гаматом, то есть вытяжкой из моллюска — морского огурца, говорит Воздвиженская. Ему приписывают ранозаживляющие, антисептические и регенерирующие свойства. Также туристы везут пряности: карри, куркуму, кокосовый джем, рыбные чипсы, изделия из ротанга и особый белый кофе. Его, уточняет эксперт, придумали индийцы: обжаривали зерна в пальмовом масле.

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https://ria.ru/20231026/tailand-1904992576.html

https://ria.ru/20230629/puteshestviya-1881167277.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, малайзия, куала-лумпур, азия, достопримечательности, что посмотреть , куда поехать, куда можно лететь, отдых на море