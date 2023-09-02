https://ria.ru/20230902/malayziya-1893808228.html
В Малайзии рассчитывают на рост турпотока из России
В Малайзии рассчитывают на рост турпотока из России - РИА Новости, 02.09.2023
В Малайзии рассчитывают на рост турпотока из России
Малайзия в 2023 году ожидает, что около 100 тысяч российских туристов посетят страну, рассказал РИА Новости заместитель директора туристического офиса при... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T09:52
2023-09-02T09:52
2023-09-02T09:52
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Малайзия в 2023 году ожидает, что около 100 тысяч российских туристов посетят страну, рассказал РИА Новости заместитель директора туристического офиса при посольстве в Москве Tourism Malaysia Зулькифли Бин Мохамед. "В 2023 году, до мая, Малайзию посетили более 59 тысяч российских туристов, в сравнении с 2021 годом, когда была пандемия, рост произошел более чем на 37%. Но мы можем достигнуть больших цифр, я рассчитываю на 100 тысяч туристов в этом году", - сказал Зулькифли. Он подчеркнул, что российских туристов ждут в Малайзии и считают их "наиболее приоритетными".
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РИА Новости
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малайзия, россия, москва, новости - туризм
Туризм, Малайзия, Россия, Москва, Новости - Туризм
В Малайзии рассчитывают на рост турпотока из России
В Малайзии рассчитывают, что порядка ста тысяч туристов из России посетят страну
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Малайзия в 2023 году ожидает, что около 100 тысяч российских туристов посетят страну, рассказал РИА Новости заместитель директора туристического офиса при посольстве в Москве Tourism Malaysia Зулькифли Бин Мохамед.
"В 2023 году, до мая, Малайзию посетили более 59 тысяч российских туристов, в сравнении с 2021 годом, когда была пандемия, рост произошел более чем на 37%. Но мы можем достигнуть больших цифр, я рассчитываю на 100 тысяч туристов в этом году", - сказал Зулькифли.
Он подчеркнул, что российских туристов ждут в Малайзии и считают их "наиболее приоритетными".
Малайзия в торговле с Россией частично перешла на расчет в юанях и дирхамах