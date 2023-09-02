https://ria.ru/20230902/malayziya-1893808228.html

В Малайзии рассчитывают на рост турпотока из России

В Малайзии рассчитывают на рост турпотока из России - РИА Новости, 02.09.2023

В Малайзии рассчитывают на рост турпотока из России

Малайзия в 2023 году ожидает, что около 100 тысяч российских туристов посетят страну, рассказал РИА Новости заместитель директора туристического офиса при... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T09:52

2023-09-02T09:52

2023-09-02T09:52

туризм

малайзия

россия

москва

новости - туризм

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Малайзия в 2023 году ожидает, что около 100 тысяч российских туристов посетят страну, рассказал РИА Новости заместитель директора туристического офиса при посольстве в Москве Tourism Malaysia Зулькифли Бин Мохамед. "В 2023 году, до мая, Малайзию посетили более 59 тысяч российских туристов, в сравнении с 2021 годом, когда была пандемия, рост произошел более чем на 37%. Но мы можем достигнуть больших цифр, я рассчитываю на 100 тысяч туристов в этом году", - сказал Зулькифли. Он подчеркнул, что российских туристов ждут в Малайзии и считают их "наиболее приоритетными".

https://ria.ru/20230902/valyuta-1893795954.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

малайзия, россия, москва, новости - туризм