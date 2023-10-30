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В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
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12:04 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906124464.html
В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим в аэропорту Махачкалы
В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим в аэропорту Махачкалы
Медики Дагестана оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим в аэропорту Махачкалы, еще четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в Федеральном центре... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:04
2023-10-30T12:04
происшествия
махачкала
здоровье - общество
беспорядки в аэропорту махачкалы
сергей меликов
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медики Дагестана оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим в аэропорту Махачкалы, еще четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России. "Медицинские специалисты Республики Дагестан оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим в аэропорту Махачкалы — им не потребовалась госпитализация. Еще четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения региона. Двое из них в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Меликов также заявил, что участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906107720.html
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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
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происшествия, махачкала, здоровье - общество, беспорядки в аэропорту махачкалы, сергей меликов
Происшествия, Махачкала, Здоровье - Общество, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Сергей Меликов
В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим в аэропорту Махачкалы

Амбулаторную помощь оказали 18 пострадавшим в Махачкале, 4 госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медики Дагестана оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим в аэропорту Махачкалы, еще четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России.
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"Медицинские специалисты Республики Дагестан оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим в аэропорту Махачкалы — им не потребовалась госпитализация. Еще четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения региона. Двое из них в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Старовойт назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы проявлением терроризма
Вчера, 11:06
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Меликов также заявил, что участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Вчера, 11:37
 
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