https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906124464.html

В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим в аэропорту Махачкалы

В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023

В Минздраве рассказали о помощи пострадавшим в аэропорту Махачкалы

Медики Дагестана оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим в аэропорту Махачкалы, еще четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в Федеральном центре... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:04

2023-10-30T12:04

2023-10-30T12:04

происшествия

махачкала

здоровье - общество

беспорядки в аэропорту махачкалы

сергей меликов

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Медики Дагестана оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим в аэропорту Махачкалы, еще четверо госпитализированы, сообщили РИА Новости в Федеральном центре медицины катастроф Минздрава России. "Медицинские специалисты Республики Дагестан оказали амбулаторную помощь 18 пострадавшим в аэропорту Махачкалы — им не потребовалась госпитализация. Еще четверо пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения региона. Двое из них в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Меликов также заявил, что участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906107720.html

https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906116854.html

махачкала

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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-10-30T12:04 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, здоровье - общество, беспорядки в аэропорту махачкалы, сергей меликов