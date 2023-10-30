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В Дагестане решили перенести международный цифровой форум на две недели
В Дагестане решили перенести международный цифровой форум на две недели - РИА Новости, 30.10.2023
В Дагестане решили перенести международный цифровой форум на две недели
Международный цифровой форум в Дагестане, который был запланирован на 2-3 ноября, все же решено перенести на две недели, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:15
2023-10-30T18:15
2023-10-30T18:34
беспорядки в аэропорту махачкалы
республика дагестан
технологии
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Международный цифровой форум в Дагестане, который был запланирован на 2-3 ноября, все же решено перенести на две недели, сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития республики.Ранее в понедельник в министерстве заявили РИА Новости, что Каспийский цифровой форум, несмотря на произошедшие в аэропорту Махачкалы массовые беспорядки, пройдет, как и планировалось, 2-3 ноября, "подготовка идет полным ходом"."Каспийский цифровой форум переносится на 16-17 ноября 2023 года", - сказали в пресс-службе министерства.В Telegram-канале ведомства уточняется, что решение о переносе форума приняли Минцифры России и правительство Дагестана.Ожидается, что участниками мероприятия станут представители Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана, Индии и Катара. Центральная тема форума - разработка и внедрение цифровых сервисов и платформ в рамках реализации проекта "Север-Юг".В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива - предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html
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Аэропорт Махачкалы после ночных беспорядков
В терминале внутренних рейсов аэропорта Махачкалы сохранено всё для стабильной работы, в международном незначительно повреждено оборудование, сообщила администрация главы Дагестана
2023-10-30T18:15
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РИА Новости
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беспорядки в аэропорту махачкалы, республика дагестан, технологии, махачкала
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Республика Дагестан, Технологии, Махачкала
В Дагестане решили перенести международный цифровой форум на две недели
Минцифры Дагестана: международный цифровой форум решили перенести на две недели