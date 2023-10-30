https://ria.ru/20231030/dagestan-1906113367.html

Эксперты рассказали, что происходит с туристами на Кавказе

Эксперты рассказали, что происходит с туристами на Кавказе - РИА Новости, 30.10.2023

Эксперты рассказали, что происходит с туристами на Кавказе

Обстановка на кавказских курортах остается спокойной, все организованные туристы, не улетевшие вчера из Махачкалы из-за событий в аэропорту, размещены в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:18

2023-10-30T12:18

2023-10-30T12:18

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

республика дагестан

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Обстановка на кавказских курортах остается спокойной, все организованные туристы, не улетевшие вчера из Махачкалы из-за событий в аэропорту, размещены в гостиницах или отправлены домой через соседние воздушные гавани, сообщает пресс-служба РСТ.По данным экспертов, информации об аннуляции забронированных туров пока нет."Я общаюсь со многими туроператорами и, по их сообщениям, проблем с туристами нет. Часть размещена в гостиницах, причем в большинстве случаев их проживание продлено бесплатно. Путешественников, которым надо было возвращаться домой срочно, вчера туроператоры отправили бесплатными трансферами в аэропорты Владикавказа, Магаса, люди улетели", - сообщил председатель Регионального союза туриндустрии СКФО, генеральный директор компании "Магтур" Умар Айдинов.По его словам, в их компании туры заканчивались в субботу-воскресенье, все также уже улетели. "Осталось несколько человек, которых мы разместили в отелях Махачакалы, они решили вылететь, как только откроется авиасообщение", – уточнил он.Айдинов рассказал, что некоторых клиентов местные туроператоры разместили даже у себя дома. "Гостиницы идут навстречу, решают все вопросы быстро, помогают друг другу "пристраивать" туристов, потому что загрузка везде большая. Безопасность гостей на первом плане", - отметил эксперт.Организованным путешественникам в этой ситуации, подчеркивает он, конечно, проще, чем самостоятельным. "Но и там, насколько я знаю, поддерживается очень тесная связь с отелями и гостевыми домами, в которых они размещались. Думаю, в любом случае, в течение недели ситуация разрешится", – считает Айдинов.Он добавил, что на Кавказе сейчас прекрасная погода, туристов довольно много. Стоит последняя неделя золотой осени, очень тепло. "Загрузка на всех курортах высокая, было очень активное раннее бронирование осенних туров. Больше всего в Кавминводах, причем переполнены не столько санатории, сколько отели. Много туристов в Карачаево-Черкесии, на Домбае. На курортах Дагестана, во Владикавказе практически нет мест. Информации об аннуляции забронированных вперед туров у нас пока нет", – сказал эксперт.Росавиация утром в понедельник сообщила, что после событий в аэропорту Махачкалы он будет закрыт до 02:59 часов 31 октября. Рейсы, которые должны были сесть в городе, с вечера воскресенья перенаправляются на запасные аэродромы.Дагестан уже несколько лет подряд выступает одним из лидеров по приросту внутреннего турпотока. В этом году за девять месяцев он составил 1,285 миллиона человек, что на 10 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. По экспертным данным туроператоров, на Дагестан приходится 80 процентов всех заявок по семи кавказским республикам.

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новости - туризм, туризм, туристы, кавказ, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), республика дагестан