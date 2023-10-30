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Меликов: к беспорядкам в аэропорту подталкивали провокаторы с Украины - РИА Новости, 30.10.2023
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10:29 30.10.2023 (обновлено: 10:54 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906095582.html
Меликов: к беспорядкам в аэропорту подталкивали провокаторы с Украины
Меликов: к беспорядкам в аэропорту подталкивали провокаторы с Украины - РИА Новости, 30.10.2023
Меликов: к беспорядкам в аэропорту подталкивали провокаторы с Украины
Беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались в Telegram-канале, который администрируется "предателями и бандеровцами" с территории Украины, заявил глава... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:29
2023-10-30T10:54
махачкала
россия
происшествия
республика дагестан
сергей меликов
илья пономарев
беспорядки в аэропорту махачкалы
украина
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МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались в Telegram-канале, который администрируется "предателями и бандеровцами" с территории Украины, заявил глава Дагестана Сергей Меликов."Сегодня мы получили абсолютно достоверную, открытую информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет", — сказал он журналистам.По словам Меликова, руководство региона не в первый раз сталкивается с попытками дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон, в том числе "с использованием запрещенных приемов" — раздувания межнациональной розни, межконфессиональных проблем. "Наверное, нас должно возмущать то, что за эти события Дагестан — в кавычках, конечно, — похвалил президент страны, которая с 2014 года заливает кровью Донбасс. И сегодня наши земляки становятся жертвами этой кровопролитной войны", — добавил политик.Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* ранее заявил, что волнения в Дагестане "координировались через наш Telegram-канал "Утро Дагестана". Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован по статье за распространение заведомо ложных сведений о российской армии.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов
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махачкала, россия, происшествия, республика дагестан, сергей меликов, илья пономарев, беспорядки в аэропорту махачкалы, украина
Махачкала, Россия, Происшествия, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Илья Пономарев, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Украина
Меликов: к беспорядкам в аэропорту подталкивали провокаторы с Украины

Меликов: канал "Утро Дагестана", разжегший беспорядки, управлялся с Украины

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 30 окт — РИА Новости. Беспорядки в аэропорту Махачкалы координировались в Telegram-канале, который администрируется "предателями и бандеровцами" с территории Украины, заявил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Сегодня мы получили абсолютно достоверную, открытую информацию о том, что канал "Утро Дагестана" администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи, которыми мы живем на протяжении многих лет", — сказал он журналистам.
По словам Меликова, руководство региона не в первый раз сталкивается с попытками дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон, в том числе "с использованием запрещенных приемов" — раздувания межнациональной розни, межконфессиональных проблем.
"Наверное, нас должно возмущать то, что за эти события Дагестан — в кавычках, конечно, — похвалил президент страны, которая с 2014 года заливает кровью Донбасс. И сегодня наши земляки становятся жертвами этой кровопролитной войны", — добавил политик.
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Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* ранее заявил, что волнения в Дагестане "координировались через наш Telegram-канал "Утро Дагестана". Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован по статье за распространение заведомо ложных сведений о российской армии.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.
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В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов
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МахачкалаРоссияПроисшествияРеспублика ДагестанСергей МеликовИлья ПономаревБеспорядки в аэропорту МахачкалыУкраина
 
 
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