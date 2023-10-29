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Число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 35 - РИА Новости, 29.10.2023
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06:00 29.10.2023 (обновлено: 06:12 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/shakhta-1905919367.html
Число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 35
Число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 35 - РИА Новости, 29.10.2023
Число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 35
Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 35, продолжаются активные поиски, сообщается на сайте МЧС... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T06:00
2023-10-29T06:12
в мире
казахстан
карагандинская область
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 35, продолжаются активные поиски, сообщается на сайте МЧС Казахстана.&quot;На данный момент обнаружены тела 35 человек из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что в аварийно-спасательных работах задействованы десять отделений горноспасателей. Также продолжается контроль газовой обстановки.Авария на шахте имени Костенко произошла в субботу утром. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в республике днем общенационального траура.Выяснением обстоятельств случившегося занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В кабинете министров заявили, что сейчас завершается оформление сделки по передаче предприятия в собственность государства.В августе на другой шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", из-за пожара погибли пять горняков. Токаев тогда отметил, что продолжающиеся аварии свидетельствуют о серьезном нарушении компанией инвестиционных и прочих обязательств, а это чревато последствиями для ее пребывания на казахстанском рынке.АМТ входит в группу "АрселорМиттал" — это мировой лидер в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
https://ria.ru/20231028/avarii-1905819081.html
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в мире, казахстан, карагандинская область
В мире, Казахстан, Карагандинская область
Число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 35

МЧС: число погибших на шахте в карагандинской области увеличилось до 35

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Казахстане
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Казахстане - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Казахстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 35, продолжаются активные поиски, сообщается на сайте МЧС Казахстана.
«

"На данный момент обнаружены тела 35 человек из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров", — говорится в публикации.

Уточняется, что в аварийно-спасательных работах задействованы десять отделений горноспасателей. Также продолжается контроль газовой обстановки.
Авария на шахте имени Костенко произошла в субботу утром. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.
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Выяснением обстоятельств случившегося занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В кабинете министров заявили, что сейчас завершается оформление сделки по передаче предприятия в собственность государства.
В августе на другой шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", из-за пожара погибли пять горняков. Токаев тогда отметил, что продолжающиеся аварии свидетельствуют о серьезном нарушении компанией инвестиционных и прочих обязательств, а это чревато последствиями для ее пребывания на казахстанском рынке.
АМТ входит в группу "АрселорМиттал" — это мировой лидер в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
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