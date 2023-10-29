https://ria.ru/20231029/shakhta-1905919367.html

Число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 35

Число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 35 - РИА Новости, 29.10.2023

Число погибших в шахте в Казахстане увеличилось до 35

Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 35, продолжаются активные поиски, сообщается на сайте МЧС... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T06:00

2023-10-29T06:00

2023-10-29T06:12

в мире

казахстан

карагандинская область

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 35, продолжаются активные поиски, сообщается на сайте МЧС Казахстана."На данный момент обнаружены тела 35 человек из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров", — говорится в публикации.Уточняется, что в аварийно-спасательных работах задействованы десять отделений горноспасателей. Также продолжается контроль газовой обстановки.Авария на шахте имени Костенко произошла в субботу утром. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в республике днем общенационального траура.Выяснением обстоятельств случившегося занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В кабинете министров заявили, что сейчас завершается оформление сделки по передаче предприятия в собственность государства.В августе на другой шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", из-за пожара погибли пять горняков. Токаев тогда отметил, что продолжающиеся аварии свидетельствуют о серьезном нарушении компанией инвестиционных и прочих обязательств, а это чревато последствиями для ее пребывания на казахстанском рынке.АМТ входит в группу "АрселорМиттал" — это мировой лидер в области металлургии и горнодобывающей промышленности.

https://ria.ru/20231028/avarii-1905819081.html

https://ria.ru/20231028/mishustin-1905829862.html

казахстан

карагандинская область

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в мире, казахстан, карагандинская область