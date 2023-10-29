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Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42 человек - РИА Новости, 29.10.2023
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12:23 29.10.2023 (обновлено: 12:34 29.10.2023)
https://ria.ru/20231029/mchs-1905955918.html
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42 человек
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42 человек - РИА Новости, 29.10.2023
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42 человек
Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, продолжаются активные поиски 4 шахтеров, сообщила... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T12:23
2023-10-29T12:34
в мире
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
здоровье - общество
общество
карагандинская область
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АСТАНА, 29 окт - РИА Новости. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, продолжаются активные поиски 4 шахтеров, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики."Обнаружены тела 42 погибших человек, поиски 4 шахтеров продолжаются", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах.На шахте им. Костенко в Карагандинской области в субботу произошла авария.Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте 29 октября объявлен Днем общенационального траура.
https://ria.ru/20231028/soboleznovaniya-1905811004.html
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в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, здоровье - общество, общество, карагандинская область
В мире, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Здоровье - Общество, Общество, Карагандинская область
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42 человек

МЧС: число погибших на шахте в Карагандинской области возросло до 42 человек

© Фото : Пресс-служба МЧС КазахстанаСпасатели МЧС на месте пожара на шахте в Караганде
Спасатели МЧС на месте пожара на шахте в Караганде - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Фото : Пресс-служба МЧС Казахстана
Спасатели МЧС на месте пожара на шахте в Караганде
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АСТАНА, 29 окт - РИА Новости. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, продолжаются активные поиски 4 шахтеров, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
«
"Обнаружены тела 42 погибших человек, поиски 4 шахтеров продолжаются", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах.
На шахте им. Костенко в Карагандинской области в субботу произошла авария.
Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте 29 октября объявлен Днем общенационального траура.
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В миреКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЗдоровье - ОбществоОбществоКарагандинская область
 
 
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