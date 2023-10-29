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Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42 человек
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42 человек - РИА Новости, 29.10.2023
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42 человек
Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, продолжаются активные поиски 4 шахтеров, сообщила... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T12:23
2023-10-29T12:23
2023-10-29T12:34
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АСТАНА, 29 окт - РИА Новости. Число погибших в результате аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 42, продолжаются активные поиски 4 шахтеров, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики."Обнаружены тела 42 погибших человек, поиски 4 шахтеров продолжаются", - говорится в сообщении.По данным ведомства, ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах.На шахте им. Костенко в Карагандинской области в субботу произошла авария.Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте 29 октября объявлен Днем общенационального траура.
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в мире, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, здоровье - общество, общество, карагандинская область
В мире, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Здоровье - Общество, Общество, Карагандинская область
Число погибших при аварии на шахте в Казахстане возросло до 42 человек
МЧС: число погибших на шахте в Карагандинской области возросло до 42 человек