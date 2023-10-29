https://ria.ru/20231029/insult-1905916543.html

Скворцова рассказала об опасной тенденции инсульта в России

Скворцова рассказала об опасной тенденции инсульта в России - РИА Новости, 29.10.2023

Скворцова рассказала об опасной тенденции инсульта в России

Инсульт стремительно молодеет - в России от 5 до 8% случаев приходится на людей до 45 лет, при этом опасные последствия болезни можно предотвратить с помощью... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T04:06

2023-10-29T04:06

2023-10-29T04:06

общество

россия

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Инсульт стремительно молодеет - в России от 5 до 8% случаев приходится на людей до 45 лет, при этом опасные последствия болезни можно предотвратить с помощью профилактики и медицинского контроля, заявила РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. "Острый ишемический инсульт – одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всём мире. Инсульт стремительно молодеет – в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза",- сказала Скворцова. Она отметила, что опасные последствия острого нарушения мозгового кровообращения можно предотвратить с помощью профилактики в сочетании с грамотным медицинским контролем. На раннем этапе развития инсульта необходимо использовать "терапевтическое окно", так как терапия наиболее эффективна в первые три-четыре часа после сосудистой катастрофы, пока в тканях мозга не произошли необратимые повреждения, пояснила Скворцова. По ее словам, ФМБА России обладает уникальными компетенциями в сфере лечения нарушений мозгового кровообращения и нейрореабилитации. Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА имеет мощную клиническую и научную базу, оснащён диагностическим оборудованием для высокоточной визуализации органов и тканей с использованием магнитно-резонансной и мультиспиральной рентгеновской компьютерной томографии, уточнила Скворцова. Она добавила, что центр обладает широкими возможностями для реабилитации пациентов с инсультом, предусматривающими индивидуальные программы медицинской реабилитации.

https://ria.ru/20231029/insult-1905623861.html

https://ria.ru/20230918/nauka-1894322164.html

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общество, россия, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество