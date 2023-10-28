Постпред в Вене назвал ситуацию вокруг ЗАЭС нормальной
Постпред России в Вене Ульянов: ситуация вокруг ЗАЭС нормальная
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Ситуация, связанная с Запорожской АЭС, сейчас характеризуется как нормальная, проблемы есть, но чего-либо драматического непосредственно на станции не происходит, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"В целом ситуация, связанная с Запорожской АЭС, нормальная. Не без проблем, но чего-либо драматического непосредственно на станции не происходит. Проблемы возникают главным образом в связи с тем, что украинская сторона продолжает регулярно обстреливать близлежащие площадки за пределами периметра станции и город Энергодар, где живут атомщики – сотрудники АЭС. Это проблема", - сказал Ульянов.
По словам дипломата, российская сторона настаивает на том, чтобы секретариат Международного агентства по атомной энергии надлежащим образом освещал эту тему и не отмалчивался - к тому же это входит в его мандат и в те семь принципов ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, которые в марте 2022 года сформулировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"В последних информационных сводках агентства по ЗАЭС наконец-то появилась более внятно сформулированная информация о том, что по Энергодару осуществляются нападения с применением дронов", - добавил постпред РФ.
Он также уточнил, что на начало ноября планируется очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС. "В норме это 3-4 эксперта, 2-3 - по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности и обычно еще один специалист по гарантиям МАГАТЭ", - пояснил Ульянов.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.