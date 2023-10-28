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Постпред в Вене назвал ситуацию вокруг ЗАЭС нормальной - РИА Новости, 28.10.2023
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07:39 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/zaes-1905774356.html
Постпред в Вене назвал ситуацию вокруг ЗАЭС нормальной
Постпред в Вене назвал ситуацию вокруг ЗАЭС нормальной - РИА Новости, 28.10.2023
Постпред в Вене назвал ситуацию вокруг ЗАЭС нормальной
Ситуация, связанная с Запорожской АЭС, сейчас характеризуется как нормальная, проблемы есть, но чего-либо драматического непосредственно на станции не... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T07:39
2023-10-28T07:39
россия
энергодар
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
сергей шойгу
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Ситуация, связанная с Запорожской АЭС, сейчас характеризуется как нормальная, проблемы есть, но чего-либо драматического непосредственно на станции не происходит, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В целом ситуация, связанная с Запорожской АЭС, нормальная. Не без проблем, но чего-либо драматического непосредственно на станции не происходит. Проблемы возникают главным образом в связи с тем, что украинская сторона продолжает регулярно обстреливать близлежащие площадки за пределами периметра станции и город Энергодар, где живут атомщики – сотрудники АЭС. Это проблема", - сказал Ульянов.По словам дипломата, российская сторона настаивает на том, чтобы секретариат Международного агентства по атомной энергии надлежащим образом освещал эту тему и не отмалчивался - к тому же это входит в его мандат и в те семь принципов ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, которые в марте 2022 года сформулировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."В последних информационных сводках агентства по ЗАЭС наконец-то появилась более внятно сформулированная информация о том, что по Энергодару осуществляются нападения с применением дронов", - добавил постпред РФ.Он также уточнил, что на начало ноября планируется очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС. "В норме это 3-4 эксперта, 2-3 - по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности и обычно еще один специалист по гарантиям МАГАТЭ", - пояснил Ульянов.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
https://ria.ru/20231011/zaes-1902137262.html
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россия, энергодар, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс, в мире
Россия, Энергодар, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, В мире
Постпред в Вене назвал ситуацию вокруг ЗАЭС нормальной

Постпред России в Вене Ульянов: ситуация вокруг ЗАЭС нормальная

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Ситуация, связанная с Запорожской АЭС, сейчас характеризуется как нормальная, проблемы есть, но чего-либо драматического непосредственно на станции не происходит, заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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"В целом ситуация, связанная с Запорожской АЭС, нормальная. Не без проблем, но чего-либо драматического непосредственно на станции не происходит. Проблемы возникают главным образом в связи с тем, что украинская сторона продолжает регулярно обстреливать близлежащие площадки за пределами периметра станции и город Энергодар, где живут атомщики – сотрудники АЭС. Это проблема", - сказал Ульянов.
По словам дипломата, российская сторона настаивает на том, чтобы секретариат Международного агентства по атомной энергии надлежащим образом освещал эту тему и не отмалчивался - к тому же это входит в его мандат и в те семь принципов ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта, которые в марте 2022 года сформулировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"В последних информационных сводках агентства по ЗАЭС наконец-то появилась более внятно сформулированная информация о том, что по Энергодару осуществляются нападения с применением дронов", - добавил постпред РФ.
Он также уточнил, что на начало ноября планируется очередная ротация сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС. "В норме это 3-4 эксперта, 2-3 - по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности и обычно еще один специалист по гарантиям МАГАТЭ", - пояснил Ульянов.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Эксперты МАГАТЭ не нашли мин на крыше второго реакторного блока ЗАЭС
11 октября, 22:07
 
РоссияЭнергодарВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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