https://ria.ru/20231028/shakhta-1905814743.html
Число погибших при аварии на карагандинской шахте выросло до 32
Число погибших при аварии на карагандинской шахте выросло до 32 - РИА Новости, 28.10.2023
Число погибших при аварии на карагандинской шахте выросло до 32
Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 32, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T13:14
2023-10-28T13:14
2023-10-28T13:45
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карагандинская область
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АСТАНА, 28 окт — РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 32, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики."Обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", — говорится в сообщении.Ранее сообщалось о 28 погибших. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте имени Костенко 29 октября объявлен Днем общенационального траура. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр республики Алихан Смаилов.Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", сообщила пресс-служба ведомства.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков.Пресс-служба правительства Казахстана в субботу сообщила, что оформление сделки по передаче в собственность Казахстану предприятия АО "АрселорМиттал Темиртау" завершается. При этом в сообщении пресс-службы кабмина отмечено, что вопрос о передаче компании "АрселорМиталл Темиртау" (АМТ) другим иностранным инвесторам не рассматривается.АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
https://ria.ru/20231028/avarii-1905819081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, карагандинская область
В мире, Казахстан, Карагандинская область
Число погибших при аварии на карагандинской шахте выросло до 32
МЧС: число погибших при аварии на шахте в Карагандинской области выросло до 32
АСТАНА, 28 окт — РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 32, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
«
"Обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", — говорится в сообщении.
Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2023 годах
Ранее сообщалось о 28 погибших. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте имени Костенко 29 октября объявлен Днем общенационального траура. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр республики Алихан Смаилов
.
Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", сообщила пресс-служба ведомства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау
", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков.
Пресс-служба правительства Казахстана в субботу сообщила, что оформление сделки по передаче в собственность Казахстану предприятия АО "АрселорМиттал Темиртау" завершается. При этом в сообщении пресс-службы кабмина отмечено, что вопрос о передаче компании "АрселорМиталл Темиртау" (АМТ) другим иностранным инвесторам не рассматривается.
АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте