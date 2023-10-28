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Организатора банды, избивавшей прохожих в Петербурге, объявили в розыск - РИА Новости, 28.10.2023
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16:04 28.10.2023 (обновлено: 19:44 28.10.2023)
https://ria.ru/20231028/rozysk-1905843360.html
Организатора банды, избивавшей прохожих в Петербурге, объявили в розыск
Организатора банды, избивавшей прохожих в Петербурге, объявили в розыск - РИА Новости, 28.10.2023
Организатора банды, избивавшей прохожих в Петербурге, объявили в розыск
Предполагаемого организатора группы подростков, избивавших прохожих на улицах Петербурга, объявили в международный розыск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:04
2023-10-28T19:44
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Предполагаемого организатора группы подростков, избивавших прохожих на улицах Петербурга, объявили в международный розыск, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Как установило следствие, организатором нападений был Турал Мамедов 2005 года рождения. Сейчас он скрывается. &quot;Сегодня, 28 октября 2023 года, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск&quot;, — заявили в СК России.В ведомстве отметили, что всего по делу задержали 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Их всех заключили под стражу, восьмерым уже предъявили обвинения. В середине октября в интернете появились и вызвали широкий резонанс видео, на которых группа молодых людей нападает на случайных прохожих на улицах Петербурга, избивает их, оскорбляет. Это происходило в основном у метро и в торговых центрах. Ролики записывали и выкладывали в Сеть сами нападавшие.По поручению председателя СК Александра Бастрыкина следователи возбудили уголовное по статьям о хулиганстве и о возбуждении ненависти либо вражды.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Организатора банды, избивавшей прохожих в Петербурге, объявили в розыск

СК: организатора нападений на людей в Петербурге объявили в международный розыск

Группа молодых людей, которые нападали на прохожих
Группа молодых людей, которые нападали на прохожих
Группа молодых людей, которые нападали на прохожих
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Предполагаемого организатора группы подростков, избивавших прохожих на улицах Петербурга, объявили в международный розыск, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Как установило следствие, организатором нападений был Турал Мамедов 2005 года рождения. Сейчас он скрывается.
«

"Сегодня, 28 октября 2023 года, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск", — заявили в СК России.

В ведомстве отметили, что всего по делу задержали 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Их всех заключили под стражу, восьмерым уже предъявили обвинения.
В середине октября в интернете появились и вызвали широкий резонанс видео, на которых группа молодых людей нападает на случайных прохожих на улицах Петербурга, избивает их, оскорбляет. Это происходило в основном у метро и в торговых центрах. Ролики записывали и выкладывали в Сеть сами нападавшие.
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина следователи возбудили уголовное по статьям о хулиганстве и о возбуждении ненависти либо вражды.
Группа молодых людей избивает подростков
"Избивали случайных прохожих". Что известно о банде подростков в Петербурге
21 октября, 08:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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