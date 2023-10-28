https://ria.ru/20231028/rozysk-1905843360.html

Организатора банды, избивавшей прохожих в Петербурге, объявили в розыск

Организатора банды, избивавшей прохожих в Петербурге, объявили в розыск - РИА Новости, 28.10.2023

Организатора банды, избивавшей прохожих в Петербурге, объявили в розыск

Предполагаемого организатора группы подростков, избивавших прохожих на улицах Петербурга, объявили в международный розыск, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:04

2023-10-28T16:04

2023-10-28T19:44

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Предполагаемого организатора группы подростков, избивавших прохожих на улицах Петербурга, объявили в международный розыск, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Как установило следствие, организатором нападений был Турал Мамедов 2005 года рождения. Сейчас он скрывается. "Сегодня, 28 октября 2023 года, судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Также ему заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск", — заявили в СК России.В ведомстве отметили, что всего по делу задержали 11 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Их всех заключили под стражу, восьмерым уже предъявили обвинения. В середине октября в интернете появились и вызвали широкий резонанс видео, на которых группа молодых людей нападает на случайных прохожих на улицах Петербурга, избивает их, оскорбляет. Это происходило в основном у метро и в торговых центрах. Ролики записывали и выкладывали в Сеть сами нападавшие.По поручению председателя СК Александра Бастрыкина следователи возбудили уголовное по статьям о хулиганстве и о возбуждении ненависти либо вражды.

https://ria.ru/20231021/podrostki-1904159447.html

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)