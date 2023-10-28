https://ria.ru/20231028/mchs-1905806631.html
МЧС Казахстана подтвердило гибель 32 человек в результате аварии на шахте
МЧС Казахстана подтвердило гибель 32 человек в результате аварии на шахте - РИА Новости, 28.10.2023
МЧС Казахстана подтвердило гибель 32 человек в результате аварии на шахте
Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 32, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T12:15
2023-10-28T12:15
2023-10-28T13:39
в мире
казахстан
карагандинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алихан смаилов
касым-жомарт токаев
арселормиттал темиртау
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АСТАНА, 28 окт — РИА Новости. Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 32, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям."Обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", — говорится в релизе.Ранее сообщалось о 28 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла рано утром. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура. Выяснением обстоятельств случившегося занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В кабинете министров заявили, что сейчас завершается оформление сделки по передаче предприятия в собственность государства.В августе на другой шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", из-за пожара погибли пять горняков. Токаев тогда отметил, что продолжающиеся аварии свидетельствуют о серьезном нарушении компанией инвестиционных и прочих обязательств, а это чревато последствиями для ее пребывания на казахстанском рынке.АМТ входит в группу "АрселорМиттал" — это мировой лидер в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
https://ria.ru/20231028/tokaev-1905792896.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, казахстан, карагандинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алихан смаилов, касым-жомарт токаев, арселормиттал темиртау
В мире, Казахстан, Карагандинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Алихан Смаилов, Касым-Жомарт Токаев, АрселорМиттал Темиртау
МЧС Казахстана подтвердило гибель 32 человек в результате аварии на шахте
МЧС Казахстана: в результате аварии на шахте погибли 32 человека
АСТАНА, 28 окт — РИА Новости.
Число жертв аварии на шахте имени Костенко в Казахстане выросло до 32, сообщила пресс-служба
министерства по чрезвычайным ситуациям.
«
"Обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось о 28 погибших. Из 252 шахтеров на поверхность вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью.
Авария на шахте, принадлежащей компании "АрселорМиттал Темиртау", произошла рано утром. По предварительным данным, причиной стал взрыв газометана в лаве.
Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП с гибелью шахтеров
Воскресенье, 29 октября, объявили в Казахстане днем общенационального траура.
Выяснением обстоятельств случившегося занимается правительственная комиссия во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым
. Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область. Он поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау
". В кабинете министров заявили, что сейчас завершается оформление сделки по передаче предприятия в собственность государства.
В августе на другой шахте, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", из-за пожара погибли пять горняков. Токаев тогда отметил, что продолжающиеся аварии свидетельствуют о серьезном нарушении компанией инвестиционных и прочих обязательств, а это чревато последствиями для ее пребывания на казахстанском рынке.
АМТ входит в группу "АрселорМиттал" — это мировой лидер в области металлургии и горнодобывающей промышленности.
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