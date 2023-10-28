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В ХАМАС заявили, что готовы к прекращению огня, но не к переговорам - РИА Новости, 28.10.2023
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14:33 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/khamas-1905828167.html
В ХАМАС заявили, что готовы к прекращению огня, но не к переговорам
В ХАМАС заявили, что готовы к прекращению огня, но не к переговорам - РИА Новости, 28.10.2023
В ХАМАС заявили, что готовы к прекращению огня, но не к переговорам
Палестинское движение ХАМАС готово к прекращению огня, но не к прямым переговорам с Израилем, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T14:33
2023-10-28T14:33
в мире
израиль
муса абу марзук
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово к прекращению огня, но не к прямым переговорам с Израилем, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук."Нет. Прямые переговоры - нет. Это оккупационная сила, мы не готовы иметь прямые контакты с ними. ХАМАС не контактирует с убийцами детей и женщин", - сказал Марзук."Конечно, ХАМАС готов (к прекращению огня - ред.). Мы призывали к прекращению огня и выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Только четыре страны выступили против этой резолюции. Представитель Израиля оскорбил ООН и неуважительно о ней отозвался, несмотря на то, что 120 стран проголосовали за прекращение огня и оказание помощи пострадавшим", - добавил он.
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в мире, израиль, муса абу марзук, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Муса Абу Марзук, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ХАМАС заявили, что готовы к прекращению огня, но не к переговорам

В ХАМАС заявили, что готовы к прекращению огня, но не к переговорам с Израилем

© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
Последствия удара по городу Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово к прекращению огня, но не к прямым переговорам с Израилем, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Нет. Прямые переговоры - нет. Это оккупационная сила, мы не готовы иметь прямые контакты с ними. ХАМАС не контактирует с убийцами детей и женщин", - сказал Марзук.
"Конечно, ХАМАС готов (к прекращению огня - ред.). Мы призывали к прекращению огня и выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Только четыре страны выступили против этой резолюции. Представитель Израиля оскорбил ООН и неуважительно о ней отозвался, несмотря на то, что 120 стран проголосовали за прекращение огня и оказание помощи пострадавшим", - добавил он.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреИзраильМуса Абу МарзукХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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