https://ria.ru/20231028/khamas-1905828167.html

В ХАМАС заявили, что готовы к прекращению огня, но не к переговорам

В ХАМАС заявили, что готовы к прекращению огня, но не к переговорам - РИА Новости, 28.10.2023

В ХАМАС заявили, что готовы к прекращению огня, но не к переговорам

Палестинское движение ХАМАС готово к прекращению огня, но не к прямым переговорам с Израилем, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:33

2023-10-28T14:33

2023-10-28T14:33

в мире

израиль

муса абу марзук

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС готово к прекращению огня, но не к прямым переговорам с Израилем, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук."Нет. Прямые переговоры - нет. Это оккупационная сила, мы не готовы иметь прямые контакты с ними. ХАМАС не контактирует с убийцами детей и женщин", - сказал Марзук."Конечно, ХАМАС готов (к прекращению огня - ред.). Мы призывали к прекращению огня и выполнению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Только четыре страны выступили против этой резолюции. Представитель Израиля оскорбил ООН и неуважительно о ней отозвался, несмотря на то, что 120 стран проголосовали за прекращение огня и оказание помощи пострадавшим", - добавил он.

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в мире, израиль, муса абу марзук, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году