https://ria.ru/20231028/khamas-1905822893.html

В ХАМАС заявили, что не видят от Катара готовности пересмотреть отношения

В ХАМАС заявили, что не видят от Катара готовности пересмотреть отношения - РИА Новости, 28.10.2023

В ХАМАС заявили, что не видят от Катара готовности пересмотреть отношения

В палестинском движении ХАМАС не видели сигналов от Катара о том, что Доха готовится пересмотреть отношения с ХАМАС и вопрос их присутствия на своей территории, РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T14:03

2023-10-28T14:03

2023-10-28T14:05

в мире

катар

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

доха

израиль

муса абу марзук

энтони блинкен

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В палестинском движении ХАМАС не видели сигналов от Катара о том, что Доха готовится пересмотреть отношения с ХАМАС и вопрос их присутствия на своей территории, сообщения об этом - слухи, заявил РИА Новости член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук."Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос."Между прочим, наше присутствие в Катаре связано с тем, что катарцы в свое время обратились к американцам с просьбой о том, что ХАМАС будет на их территории, и они (США - ред.) дали разрешение Катару. Американцы это хорошо знают. В 1999 году когда были разногласия между ХАМАС и Иорданией, тогда американцы сами попросили у катарцев принять политбюро ХАМАС у себя", - сказал Марзук.Сообщения о том, что после визита госсекретаря США Энтони Блинкена якобы была достигнута договоренность о том, что Доха пересмотрит отношения с ХАМАС и их присутствие на своей территории, Марзук назвал "слухами"."Эти слухи и новости подобного рода исходят от израильтян. Поскольку израильская сторона взяла манеру постоянно обманывать", - добавил он.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7,3 тысячи человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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в мире, катар, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, доха, израиль, муса абу марзук, энтони блинкен, оон