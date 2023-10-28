https://ria.ru/20231028/bespilotnik-1905893308.html

В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС

В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС - РИА Новости, 28.10.2023

В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС

Представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о российских сообщениях касательно беспилотников в районе Курской АЭС, заявило... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T21:09

2023-10-28T21:09

2023-10-28T21:09

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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о российских сообщениях касательно беспилотников в районе Курской АЭС, заявило МАГАТЭ. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщала, что вечером в четверг ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях "на уровне природных значений". Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев поставил себя в один ряд с одиозными террористическими организациями, атаковав Курскую АЭС. Как сообщили в МИД РФ, один украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены, два упали на комплекс административных зданий станции. "МАГАТЭ известно о российских сообщениях о том, что в районе Курской атомной электростанции на юге Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо. Сообщается, что пострадавших нет, а уровень радиации на площадке Курской АЭС не превышает установленных норм", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Как отметил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью "остается потенциально опасной, причем не только на Запорожской АЭС". Он добавил, что МАГАТЭ продолжит делать все, что в силах агентства, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20231028/ataka-1905846302.html

https://ria.ru/20231028/ukraina-1905851938.html

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в мире, россия, киев, днепр (город), мария захарова, рафаэль гросси, магатэ, курская аэс, запорожская аэс