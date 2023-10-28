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В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС - РИА Новости, 28.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:09 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/bespilotnik-1905893308.html
В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС
В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС - РИА Новости, 28.10.2023
В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС
Представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о российских сообщениях касательно беспилотников в районе Курской АЭС, заявило... РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T21:09
2023-10-28T21:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
днепр (город)
мария захарова
рафаэль гросси
магатэ
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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о российских сообщениях касательно беспилотников в районе Курской АЭС, заявило МАГАТЭ. Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщала, что вечером в четверг ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях "на уровне природных значений". Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев поставил себя в один ряд с одиозными террористическими организациями, атаковав Курскую АЭС. Как сообщили в МИД РФ, один украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены, два упали на комплекс административных зданий станции. "МАГАТЭ известно о российских сообщениях о том, что в районе Курской атомной электростанции на юге Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо. Сообщается, что пострадавших нет, а уровень радиации на площадке Курской АЭС не превышает установленных норм", - говорится в сообщении МАГАТЭ. Как отметил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью "остается потенциально опасной, причем не только на Запорожской АЭС". Он добавил, что МАГАТЭ продолжит делать все, что в силах агентства, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20231028/ataka-1905846302.html
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в мире, россия, киев, днепр (город), мария захарова, рафаэль гросси, магатэ, курская аэс, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Днепр (город), Мария Захарова, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Курская АЭС, Запорожская АЭС
В МАГАТЭ прокомментировали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС

МАГАТЭ: уровень радиации на Курской АЭС не превысил норму после атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочий в строящейся градирне Курской АЭС-2
Рабочий в строящейся градирне Курской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий в строящейся градирне Курской АЭС-2. Архивное фото
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ВЕНА, 28 окт - РИА Новости. Представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о российских сообщениях касательно беспилотников в районе Курской АЭС, заявило МАГАТЭ.
Ранее пресс-служба Курской АЭС сообщала, что вечером в четверг ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотных летательных аппаратов на станцию. В результате атаки пострадавших и повреждений нет, на работу станции атака не повлияла. Радиационный фон на АЭС и в окрестностях "на уровне природных значений". Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев поставил себя в один ряд с одиозными террористическими организациями, атаковав Курскую АЭС. Как сообщили в МИД РФ, один украинский БПЛА врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив его стены, два упали на комплекс административных зданий станции.
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"МАГАТЭ известно о российских сообщениях о том, что в районе Курской атомной электростанции на юге Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо. Сообщается, что пострадавших нет, а уровень радиации на площадке Курской АЭС не превышает установленных норм", - говорится в сообщении МАГАТЭ.
Как отметил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, события этой недели показывают, что ситуация с ядерной безопасностью "остается потенциально опасной, причем не только на Запорожской АЭС". Он добавил, что МАГАТЭ продолжит делать все, что в силах агентства, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевДнепр (город)Мария ЗахароваРафаэль ГроссиМАГАТЭКурская АЭСЗапорожская АЭС
 
 
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