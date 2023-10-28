https://ria.ru/20231028/avariya-1905865793.html

В Карагандинской области назвали предварительную причину аварии в шахте

В Карагандинской области назвали предварительную причину аварии в шахте - РИА Новости, 28.10.2023

В Карагандинской области назвали предварительную причину аварии в шахте

Предварительными причинами аварии на шахте имени Костенко компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, в результате которой погибли 33 человека,... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T17:59

2023-10-28T17:59

2023-10-28T17:59

в мире

карагандинская область

алихан смаилов

казахстан

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 окт - РИА Новости. Предварительными причинами аварии на шахте имени Костенко компании "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, в результате которой погибли 33 человека, стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси, сообщил на брифинге для СМИ аким (губернатор) Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев. "Предварительная версия говорит о том, что на лаве (шахты - ред.) произошло возгорание. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. Все пострадавшие находятся под медицинским наблюдением", - информировал Булекпаев. По его словам, в результате аварии погибли 33 человека, 13 горняков числятся без вести пропавшими. Их поиски продолжаются. "Произошел взрыв метано-воздушной смеси, воздействие ударной волны продуктов взрыва - все это вкупе привело к такому большому количеству жертв", - сказал на брифинге первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. Он отметил, что взрыв в шахте произошел после сообщения о возгорании. "Сила взрыва была такая, что вышла из строя система телекоммуникации на западном и восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 километров", - сообщил Силинский. Пресс-служба президента Казахстана в субботу сообщила, что в связи с трагедией на шахте имени Костенко 29 октября объявлен Днем общенационального траура. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия, которую возглавил премьер-министр республики Алихан Смаилов. Генеральной прокуратурой республики по факту аварии начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", сообщила пресс-служба ведомства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков. АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.

https://ria.ru/20231028/avarii-1905819081.html

https://ria.ru/20231028/soboleznovaniya-1905811004.html

карагандинская область

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в мире, карагандинская область, алихан смаилов, казахстан, касым-жомарт токаев