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В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 28.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 28.10.2023
https://ria.ru/20231028/ataka-1905846302.html
В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом
В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 28.10.2023
В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ядерным терроризмом атаку украинских беспилотников на Курскую АЭС. РИА Новости, 28.10.2023
2023-10-28T16:22
2023-10-28T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
михаил шеремет
запорожская аэс
магатэ
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ядерным терроризмом атаку украинских беспилотников на Курскую АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что 26 октября ВС Украины атаковали Курскую АЭС тремя БПЛА, один из них, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. "Что в ситуации с Запорожской АЭС, что с Курской АЭС киевский режим демонстрирует ядерный терроризм, ставя мир на грань катастрофы. Международным организациям, включая ООН, пора перестать занимать страусиную позицию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если США закрывают глаза на действия киевских властей, думая, что они находятся далеко, то европейским странам пора призадуматься. "Некогда цветущая и братская страна сегодня, к сожалению, стала рассадником террористов и нацистов. И Россия обязана положить этому конец", - подчеркнул депутат. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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в мире, россия, сша, михаил шеремет, запорожская аэс, магатэ, госдума рф, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Михаил Шеремет, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Госдума РФ, Сергей Шойгу
В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом

Депутат Шеремет назвал атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроящиеся градирни Курской АЭС-2
Строящиеся градирни Курской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Строящиеся градирни Курской АЭС-2. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ядерным терроризмом атаку украинских беспилотников на Курскую АЭС.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что 26 октября ВС Украины атаковали Курскую АЭС тремя БПЛА, один из них, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.
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"Что в ситуации с Запорожской АЭС, что с Курской АЭС киевский режим демонстрирует ядерный терроризм, ставя мир на грань катастрофы. Международным организациям, включая ООН, пора перестать занимать страусиную позицию", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, если США закрывают глаза на действия киевских властей, думая, что они находятся далеко, то европейским странам пора призадуматься. "Некогда цветущая и братская страна сегодня, к сожалению, стала рассадником террористов и нацистов. И Россия обязана положить этому конец", - подчеркнул депутат.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАМихаил ШереметЗапорожская АЭСМАГАТЭГосдума РФСергей Шойгу
 
 
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