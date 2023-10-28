https://ria.ru/20231028/ataka-1905846302.html

В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом

В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом - РИА Новости, 28.10.2023

В Госдуме назвали атаку украинских БПЛА на Курскую АЭС ядерным терроризмом

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ядерным терроризмом атаку украинских беспилотников на Курскую АЭС. РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T16:22

2023-10-28T16:22

2023-10-28T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал ядерным терроризмом атаку украинских беспилотников на Курскую АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что 26 октября ВС Украины атаковали Курскую АЭС тремя БПЛА, один из них, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции. "Что в ситуации с Запорожской АЭС, что с Курской АЭС киевский режим демонстрирует ядерный терроризм, ставя мир на грань катастрофы. Международным организациям, включая ООН, пора перестать занимать страусиную позицию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если США закрывают глаза на действия киевских властей, думая, что они находятся далеко, то европейским странам пора призадуматься. "Некогда цветущая и братская страна сегодня, к сожалению, стала рассадником террористов и нацистов. И Россия обязана положить этому конец", - подчеркнул депутат. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее указывал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на объект.

https://ria.ru/20231028/taktika-1905833133.html

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

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в мире, россия, сша, михаил шеремет, запорожская аэс, магатэ, госдума рф, сергей шойгу