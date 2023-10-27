https://ria.ru/20231027/shkoly-1905572774.html

Минцифры может включить автопроверку домашних работ в новое типовое решение

Минцифры может включить автопроверку домашних работ в новое типовое решение - РИА Новости, 27.10.2023

Минцифры может включить автопроверку домашних работ в новое типовое решение

Доля автоматически проверяемых домашних заданий, которая облегчит работу учителям, может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:50

2023-10-27T10:50

2023-10-27T20:18

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

образование - общество

олег качанов

технологии

социальный навигатор

сн_образование

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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Доля автоматически проверяемых домашних заданий, которая облегчит работу учителям, может быть включена в требования к новому типовому решению в сфере образования, сообщил в пятницу замглавы Минцифры России Олег Качанов, выступая по видеосвязи на всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске.Он отметил, что необходимо повышать уровень предъявляемых к качеству образования требований, что можно обеспечить за счет типового решения, возможность внедрения которого уже предусмотрена в принятых правительством РФ поправках к постановлению о цифровой образовательной платформе ФГИС "Моя школа". При этом такая система должна содержать некое "новое качество"."Предусмотрено, что будет существовать типовое решение, которое можно будет делать изначально соответствующим требованиям Минпросвещения и Минцифры. Это типовое решение можно будет использовать тем регионам, у которых нет средств и технических компетенций для того, чтобы развивать собственные решения. Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ ("Московская электронная школа"). Возможно будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме", - рассказал Качанов.Он подчеркнул, что использование типовой системы будет носить исключительно добровольный характер, а соблюдение требований к качеству образования при этом будет обязательным."Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, – это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме. Этот показатель самый понятный и простой, который разгружает учителей, но почему-то нигде не ставится во главу угла. Доля автоматически проверяемых домашних заданий, мы рассчитываем, должна войти в требования. Это то, что должно быть обеспечено в типовом решении и в тех решениях, которые развивают регионы самостоятельно", - сказал заместитель министра.Он также добавил, что в поправках к постановлению по ФГИС "Моя школа" уже прописана возможность повсеместного использования информационной платформы "Сферум". Качанов отметил, что платформа - уже не эксперимент, а "состоявшаяся реальность"."Минпросвещения вместе нами и вместе с регионами ведет активную работу по внедрению. Сам по себе "Сферум" технически уже обеспечил подключение большинства региональных государственных информационных систем в сфере образования и регистрацию в системе педагогического состава и учеников. Теперь необходимо использовать саму по себе систему "Сферум", а не вводить параллельные чаты, ВКС и так далее", - добавил он.Как уточнили позднее РИА Новости в пресс-службе Минцифры, министерство совместно с Минпросвещения будут поднимать планку требований к региональным информсистемам в сфере общего образования, чтобы задавать новый уровень качества цифровых сервисов в образовании на горизонте 2025-2030 годов. "Сейчас мы думаем над тем, какие перспективные показатели могли бы быть в будущем включены в требования к региональным системам. Например, это могла бы быть доля автоматически проверяемых домашних заданий. О переходе на полностью автоматическую проверку речи не идет", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20231026/planshety-1905400346.html

https://ria.ru/20231024/telefony-1904989628.html

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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), образование - общество, олег качанов, технологии, социальный навигатор, сн_образование, общество, россия