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Пушилин заявил об отсутствии желающих изучать украинский язык в школах ДНР - РИА Новости, 27.10.2023
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13:47 27.10.2023 (обновлено: 14:02 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/pushilin-1905627017.html
Пушилин заявил об отсутствии желающих изучать украинский язык в школах ДНР
Пушилин заявил об отсутствии желающих изучать украинский язык в школах ДНР - РИА Новости, 27.10.2023
Пушилин заявил об отсутствии желающих изучать украинский язык в школах ДНР
Ни одна школа в ДНР не захотела изучать украинский язык, сообщил глава республики Денис Пушилин, подчеркнув, что "не допустит" появления украинского языка на... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:47
2023-10-27T14:02
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ни одна школа в ДНР не захотела изучать украинский язык, сообщил глава республики Денис Пушилин, подчеркнув, что "не допустит" появления украинского языка на территории региона.По его словам, в этом контексте в ДНР "давно уже определились"."Я не допущу, чтобы украинский язык вновь появился в качестве государственного или привилегированного на территории Донецкой Народной Республики… Уверен, что эту позицию разделяют большинство жителей", - сказал Пушилин журналистам.Как подчеркнул глава региона, "ни одна школа, ни один класс не вышел с такой инициативой".Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что изучать украинский язык в Херсонской и Запорожской областях можно будет с 1 сентября нового учебного года, для этого Минпросвещения РФ разработало учебник классического украинского языка.
https://ria.ru/20230521/yazyk-1873182210.html
https://ria.ru/20231015/yazyk-1902629224.html
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в мире, донецкая народная республика
В мире, Донецкая Народная Республика
Пушилин заявил об отсутствии желающих изучать украинский язык в школах ДНР

Пушилин сообщил, что желающих изучать украинский язык в школах ДНР нет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Ни одна школа в ДНР не захотела изучать украинский язык, сообщил глава республики Денис Пушилин, подчеркнув, что "не допустит" появления украинского языка на территории региона.
По его словам, в этом контексте в ДНР "давно уже определились".
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"Я не допущу, чтобы украинский язык вновь появился в качестве государственного или привилегированного на территории Донецкой Народной Республики… Уверен, что эту позицию разделяют большинство жителей", - сказал Пушилин журналистам.
Как подчеркнул глава региона, "ни одна школа, ни один класс не вышел с такой инициативой".
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что изучать украинский язык в Херсонской и Запорожской областях можно будет с 1 сентября нового учебного года, для этого Минпросвещения РФ разработало учебник классического украинского языка.
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