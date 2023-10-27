https://ria.ru/20231027/ambulatoriya-1905738984.html

Мурашко и Кумпилов открыли в Адыгее амбулаторию, построенную по нацпроекту

Мурашко и Кумпилов открыли в Адыгее амбулаторию, построенную по нацпроекту - РИА Новости, 27.10.2023

Мурашко и Кумпилов открыли в Адыгее амбулаторию, построенную по нацпроекту

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов открыли в Кошехабльском районе республики амбулаторию, построенную по нацпроекту,... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T21:38

2023-10-27T21:38

2023-10-27T21:38

республика адыгея

общество

здоровье - общество

россия

кошехабльский район

михаил мурашко

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 27 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов открыли в Кошехабльском районе республики амбулаторию, построенную по нацпроекту, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В поселке Дружба Кошехабльского района состоялось торжественное открытие врачебной амбулатории. Участие в церемонии приняли министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Объект построен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении. Амбулатория рассчитана на 49 посещений в смену, она будет обслуживать жителей шести близлежащих населенных пунктов, в которых суммарно проживают 2,3 тысячи человек. В ее штат входят терапевт, педиатр, стоматолог, акушерка, средний медперсонал. Имеются процедурный кабинет, палаты дневного стационара. Министр здравоохранения отметил комплексный подход региона к созданию новых медучреждений. "В Адыгее все программные проекты реализуются в срок и в полном объёме. Ответственный подход, в том числе к комплектованию кадров. Поэтому открывающаяся сегодня амбулатория укомплектована и средним медперсоналом, и врачами. Важной является и мобильность - сюда сразу же поставлен санитарный автомобиль. Закуплено оборудование с возможностью цифровой передачи данных о пациентах, результатов лабораторных исследований в централизованную систему. Также предусмотрено обеспечение лекарственными препаратами для удобства граждан", - приводит пресс-служба слова Мурашко, сказанные в ходе открытия амбулатории.

https://ria.ru/20230914/adygeya-1896397810.html

россия

кошехабльский район

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, кошехабльский район, михаил мурашко, мурат кумпилов, республика адыгея