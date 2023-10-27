https://ria.ru/20231027/ambulatoriya-1905738984.html
Мурашко и Кумпилов открыли в Адыгее амбулаторию, построенную по нацпроекту
Мурашко и Кумпилов открыли в Адыгее амбулаторию, построенную по нацпроекту - РИА Новости, 27.10.2023
Мурашко и Кумпилов открыли в Адыгее амбулаторию, построенную по нацпроекту
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов открыли в Кошехабльском районе республики амбулаторию, построенную по нацпроекту,... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T21:38
2023-10-27T21:38
2023-10-27T21:38
республика адыгея
общество
здоровье - общество
россия
кошехабльский район
михаил мурашко
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 27 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов открыли в Кошехабльском районе республики амбулаторию, построенную по нацпроекту, сообщает пресс-служба регионального правительства. "В поселке Дружба Кошехабльского района состоялось торжественное открытие врачебной амбулатории. Участие в церемонии приняли министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Объект построен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении. Амбулатория рассчитана на 49 посещений в смену, она будет обслуживать жителей шести близлежащих населенных пунктов, в которых суммарно проживают 2,3 тысячи человек. В ее штат входят терапевт, педиатр, стоматолог, акушерка, средний медперсонал. Имеются процедурный кабинет, палаты дневного стационара. Министр здравоохранения отметил комплексный подход региона к созданию новых медучреждений. "В Адыгее все программные проекты реализуются в срок и в полном объёме. Ответственный подход, в том числе к комплектованию кадров. Поэтому открывающаяся сегодня амбулатория укомплектована и средним медперсоналом, и врачами. Важной является и мобильность - сюда сразу же поставлен санитарный автомобиль. Закуплено оборудование с возможностью цифровой передачи данных о пациентах, результатов лабораторных исследований в централизованную систему. Также предусмотрено обеспечение лекарственными препаратами для удобства граждан", - приводит пресс-служба слова Мурашко, сказанные в ходе открытия амбулатории.
https://ria.ru/20230914/adygeya-1896397810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, кошехабльский район, михаил мурашко, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Кошехабльский район, Михаил Мурашко, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
МАЙКОП, 27 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов открыли в Кошехабльском районе республики амбулаторию, построенную по нацпроекту, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«
"В поселке Дружба Кошехабльского района состоялось торжественное открытие врачебной амбулатории. Участие в церемонии приняли министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Объект построен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.
Амбулатория рассчитана на 49 посещений в смену, она будет обслуживать жителей шести близлежащих населенных пунктов, в которых суммарно проживают 2,3 тысячи человек. В ее штат входят терапевт, педиатр, стоматолог, акушерка, средний медперсонал. Имеются процедурный кабинет, палаты дневного стационара.
Министр здравоохранения отметил комплексный подход региона к созданию новых медучреждений.
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«
"В Адыгее все программные проекты реализуются в срок и в полном объёме. Ответственный подход, в том числе к комплектованию кадров. Поэтому открывающаяся сегодня амбулатория укомплектована и средним медперсоналом, и врачами. Важной является и мобильность - сюда сразу же поставлен санитарный автомобиль. Закуплено оборудование с возможностью цифровой передачи данных о пациентах, результатов лабораторных исследований в централизованную систему. Также предусмотрено обеспечение лекарственными препаратами для удобства граждан", - приводит пресс-служба слова Мурашко, сказанные в ходе открытия амбулатории.