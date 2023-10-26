Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/preparaty-1905471507.html
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России - РИА Новости, 26.10.2023
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России
Благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удается снижать стоимость онкопрепаратов, а также увеличивать их доступность и объемы оказания... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:38
2023-10-26T18:38
михаил мурашко
здоровье - общество
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удается снижать стоимость онкопрепаратов, а также увеличивать их доступность и объемы оказания медицинской помощи онкопациентам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Политика ценообразования по онкологической помощи складывается в том числе (с учетом) поддержки отечественного производителя",- сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы. Он пояснил, что, например, по одному из зарубежных онкопрепаратов, на который шел большой ресурс, зарегистрирован отечественный аналог. Дополнительно еще сейчас регистрируется ряд препаратов, уточнил Мурашко. По его словам, такая политика позволяет снижать стоимость лекарственных препаратов и увеличивать их доступность и объемы оказания медицинской помощи онкопациентам.
https://ria.ru/20231026/onko-1905428744.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_16344a68a3f08140726d0ba87404c1d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России

Мурашко: поддержка производителей помогает снижать цены на препараты против рака

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удается снижать стоимость онкопрепаратов, а также увеличивать их доступность и объемы оказания медицинской помощи онкопациентам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Политика ценообразования по онкологической помощи складывается в том числе (с учетом) поддержки отечественного производителя",- сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
Он пояснил, что, например, по одному из зарубежных онкопрепаратов, на который шел большой ресурс, зарегистрирован отечественный аналог. Дополнительно еще сейчас регистрируется ряд препаратов, уточнил Мурашко.
По его словам, такая политика позволяет снижать стоимость лекарственных препаратов и увеличивать их доступность и объемы оказания медицинской помощи онкопациентам.
Деткое отделение городской больницы - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Более 100 аппаратов для диагностики и лечения рака получили больницы МО
26 октября, 16:18
 
Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала