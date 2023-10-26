https://ria.ru/20231026/preparaty-1905471507.html
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России - РИА Новости, 26.10.2023
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России
Благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удается снижать стоимость онкопрепаратов, а также увеличивать их доступность и объемы оказания... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:38
2023-10-26T18:38
2023-10-26T18:38
михаил мурашко
здоровье - общество
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удается снижать стоимость онкопрепаратов, а также увеличивать их доступность и объемы оказания медицинской помощи онкопациентам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Политика ценообразования по онкологической помощи складывается в том числе (с учетом) поддержки отечественного производителя",- сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы. Он пояснил, что, например, по одному из зарубежных онкопрепаратов, на который шел большой ресурс, зарегистрирован отечественный аналог. Дополнительно еще сейчас регистрируется ряд препаратов, уточнил Мурашко. По его словам, такая политика позволяет снижать стоимость лекарственных препаратов и увеличивать их доступность и объемы оказания медицинской помощи онкопациентам.
https://ria.ru/20231026/onko-1905428744.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Госдума РФ, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России
Мурашко: поддержка производителей помогает снижать цены на препараты против рака
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удается снижать стоимость онкопрепаратов, а также увеличивать их доступность и объемы оказания медицинской помощи онкопациентам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Политика ценообразования по онкологической помощи складывается в том числе (с учетом) поддержки отечественного производителя",- сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы
.
Он пояснил, что, например, по одному из зарубежных онкопрепаратов, на который шел большой ресурс, зарегистрирован отечественный аналог. Дополнительно еще сейчас регистрируется ряд препаратов, уточнил Мурашко.
По его словам, такая политика позволяет снижать стоимость лекарственных препаратов и увеличивать их доступность и объемы оказания медицинской помощи онкопациентам.
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