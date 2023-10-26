https://ria.ru/20231026/preparaty-1905471507.html

Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России

Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России - РИА Новости, 26.10.2023

Мурашко рассказал о ситуации с ценами на препараты против рака в России

Благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удается снижать стоимость онкопрепаратов, а также увеличивать их доступность и объемы оказания... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:38

2023-10-26T18:38

2023-10-26T18:38

михаил мурашко

здоровье - общество

госдума рф

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:205:3026:1907_1920x0_80_0_0_0a6970665927c9ca9a5466a4f11a67a5.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Благодаря поддержке отечественных производителей лекарств удается снижать стоимость онкопрепаратов, а также увеличивать их доступность и объемы оказания медицинской помощи онкопациентам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Политика ценообразования по онкологической помощи складывается в том числе (с учетом) поддержки отечественного производителя",- сказал Мурашко на пленарном заседании Госдумы. Он пояснил, что, например, по одному из зарубежных онкопрепаратов, на который шел большой ресурс, зарегистрирован отечественный аналог. Дополнительно еще сейчас регистрируется ряд препаратов, уточнил Мурашко. По его словам, такая политика позволяет снижать стоимость лекарственных препаратов и увеличивать их доступность и объемы оказания медицинской помощи онкопациентам.

https://ria.ru/20231026/onko-1905428744.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мурашко, здоровье - общество, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)