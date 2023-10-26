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Муфтий назвал мечети главным институтом социализации мигрантов в России - РИА Новости, 26.10.2023
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Религия
 
01:49 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/mecheti-1905277038.html
Муфтий назвал мечети главным институтом социализации мигрантов в России
Муфтий назвал мечети главным институтом социализации мигрантов в России - РИА Новости, 26.10.2023
Муфтий назвал мечети главным институтом социализации мигрантов в России
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал мечети одним из главных... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T01:49
2023-10-26T01:49
религия
россия
владимир путин
равиль гайнутдин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал мечети одним из главных институтов социализации мигрантов в РФ. "Мечети – один из главных институтов социализации мигрантов. Но наши возможности ограничены из-за катастрофической нехватки инфраструктуры – мечетей и мусульманских культурных центров в городах-миллионниках. Хотелось бы, чтобы строительство мечетей воспринималось властями субъектов федерации в прогосударственном русле, а не под воздействием субъективных оценок", – сказал он на встрече Путиным с религиозными лидерами в Кремле 25 октября. Текст его речи приводит сайт ДУМ. Также среди проблем он назвал проверки прихожан силовиками во время пятничных богослужений в мечети. По его словам, они "не результативны в борьбе с терроризмом и экстремизмом, с бесконтрольной миграцией". Он отметил, что мусульмане вносят свою лепту в то, чтобы позицию России знали и принимали в мусульманских сообществах по всему миру.
https://ria.ru/20231025/putin-1905256720.html
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россия, владимир путин, равиль гайнутдин
Религия, Россия, Владимир Путин, Равиль Гайнутдин
Муфтий назвал мечети главным институтом социализации мигрантов в России

Муфтий Гайнутдин: мечети являются главным институтом социализации мигрантов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал мечети одним из главных институтов социализации мигрантов в РФ.
«
"Мечети – один из главных институтов социализации мигрантов. Но наши возможности ограничены из-за катастрофической нехватки инфраструктуры – мечетей и мусульманских культурных центров в городах-миллионниках. Хотелось бы, чтобы строительство мечетей воспринималось властями субъектов федерации в прогосударственном русле, а не под воздействием субъективных оценок", – сказал он на встрече Путиным с религиозными лидерами в Кремле 25 октября. Текст его речи приводит сайт ДУМ.
Также среди проблем он назвал проверки прихожан силовиками во время пятничных богослужений в мечети. По его словам, они "не результативны в борьбе с терроризмом и экстремизмом, с бесконтрольной миграцией".
Он отметил, что мусульмане вносят свою лепту в то, чтобы позицию России знали и принимали в мусульманских сообществах по всему миру.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
На Ближнем Востоке пытаются играть на религиозных чувствах, заявил Путин
25 октября, 21:10
 
РелигияРоссияВладимир ПутинРавиль Гайнутдин
 
 
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