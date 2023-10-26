https://ria.ru/20231026/mecheti-1905277038.html

Муфтий назвал мечети главным институтом социализации мигрантов в России

Муфтий назвал мечети главным институтом социализации мигрантов в России - РИА Новости, 26.10.2023

Муфтий назвал мечети главным институтом социализации мигрантов в России

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал мечети одним из главных... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T01:49

2023-10-26T01:49

2023-10-26T01:49

религия

россия

владимир путин

равиль гайнутдин

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал мечети одним из главных институтов социализации мигрантов в РФ. "Мечети – один из главных институтов социализации мигрантов. Но наши возможности ограничены из-за катастрофической нехватки инфраструктуры – мечетей и мусульманских культурных центров в городах-миллионниках. Хотелось бы, чтобы строительство мечетей воспринималось властями субъектов федерации в прогосударственном русле, а не под воздействием субъективных оценок", – сказал он на встрече Путиным с религиозными лидерами в Кремле 25 октября. Текст его речи приводит сайт ДУМ. Также среди проблем он назвал проверки прихожан силовиками во время пятничных богослужений в мечети. По его словам, они "не результативны в борьбе с терроризмом и экстремизмом, с бесконтрольной миграцией". Он отметил, что мусульмане вносят свою лепту в то, чтобы позицию России знали и принимали в мусульманских сообществах по всему миру.

https://ria.ru/20231025/putin-1905256720.html

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россия, владимир путин, равиль гайнутдин