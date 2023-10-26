Муфтий назвал мечети главным институтом социализации мигрантов в России
Муфтий Гайнутдин: мечети являются главным институтом социализации мигрантов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал мечети одним из главных институтов социализации мигрантов в РФ.
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"Мечети – один из главных институтов социализации мигрантов. Но наши возможности ограничены из-за катастрофической нехватки инфраструктуры – мечетей и мусульманских культурных центров в городах-миллионниках. Хотелось бы, чтобы строительство мечетей воспринималось властями субъектов федерации в прогосударственном русле, а не под воздействием субъективных оценок", – сказал он на встрече Путиным с религиозными лидерами в Кремле 25 октября. Текст его речи приводит сайт ДУМ.
Также среди проблем он назвал проверки прихожан силовиками во время пятничных богослужений в мечети. По его словам, они "не результативны в борьбе с терроризмом и экстремизмом, с бесконтрольной миграцией".
Он отметил, что мусульмане вносят свою лепту в то, чтобы позицию России знали и принимали в мусульманских сообществах по всему миру.