https://ria.ru/20231026/karty-1905313350.html

"Яндекс Карты" начали отображать разметку на дорогах и парковки

"Яндекс Карты" начали отображать разметку на дорогах и парковки - РИА Новости, 26.10.2023

"Яндекс Карты" начали отображать разметку на дорогах и парковки

Сервис "Яндекс Карты" запустил высокодетализированную карту для водителей, рассказали в пресс-службе компании. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:27

2023-10-26T10:27

2023-10-26T15:55

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сервис "Яндекс Карты" запустил высокодетализированную карту для водителей, рассказали в пресс-службе компании. "Дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности", — говорится в пресс-релизе.Нововведения действуют и при подключении к CarPlay или Android Auto.Подробная разметка нанесена на карту Москвы в пределах Третьего транспортного кольца, а также на МКАД и крупных магистралях.Так же размечены центральные районы и основные магистрали Уфы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.В компании сообщили, что оцифрованы уже шесть тысяч километров дорог с 140 разными видами разметки."Яндекс" обещает, что в будущем сервис станет еще реалистичнее, на картах в деталях появятся здания, тоннели, остановки общественного транспорта, входы в подземные переходы.

https://ria.ru/20231019/karty-1903753754.html

https://ria.ru/20231019/karty-1903753754.html

москва

уфа

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общество, яндекс, технологии, москва, уфа