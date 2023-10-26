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"Яндекс Карты" начали отображать разметку на дорогах и парковки - РИА Новости, 26.10.2023
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10:27 26.10.2023 (обновлено: 15:55 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/karty-1905313350.html
"Яндекс Карты" начали отображать разметку на дорогах и парковки
"Яндекс Карты" начали отображать разметку на дорогах и парковки - РИА Новости, 26.10.2023
"Яндекс Карты" начали отображать разметку на дорогах и парковки
Сервис "Яндекс Карты" запустил высокодетализированную карту для водителей, рассказали в пресс-службе компании. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:27
2023-10-26T15:55
общество
яндекс
технологии
москва
уфа
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сервис "Яндекс Карты" запустил высокодетализированную карту для водителей, рассказали в пресс-службе компании. "Дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности", — говорится в пресс-релизе.Нововведения действуют и при подключении к CarPlay или Android Auto.Подробная разметка нанесена на карту Москвы в пределах Третьего транспортного кольца, а также на МКАД и крупных магистралях.Так же размечены центральные районы и основные магистрали Уфы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.В компании сообщили, что оцифрованы уже шесть тысяч километров дорог с 140 разными видами разметки."Яндекс" обещает, что в будущем сервис станет еще реалистичнее, на картах в деталях появятся здания, тоннели, остановки общественного транспорта, входы в подземные переходы.
https://ria.ru/20231019/karty-1903753754.html
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общество, яндекс, технологии, москва, уфа
Общество, Яндекс, Технологии, Москва, Уфа
"Яндекс Карты" начали отображать разметку на дорогах и парковки

"Яндекс Карты" впервые в России начали отображать разметку на дорогах и парковки

© ЯндексОтображение дорожной разметки на картах "Яндекса"
Отображение дорожной разметки на картах Яндекса
© Яндекс
Отображение дорожной разметки на картах "Яндекса"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сервис "Яндекс Карты" запустил высокодетализированную карту для водителей, рассказали в пресс-службе компании.
"Дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности", — говорится в пресс-релизе.
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда по платной дороге
19 октября, 09:39
Нововведения действуют и при подключении к CarPlay или Android Auto.
Подробная разметка нанесена на карту Москвы в пределах Третьего транспортного кольца, а также на МКАД и крупных магистралях.
Так же размечены центральные районы и основные магистрали Уфы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
В компании сообщили, что оцифрованы уже шесть тысяч километров дорог с 140 разными видами разметки.
"Яндекс" обещает, что в будущем сервис станет еще реалистичнее, на картах в деталях появятся здания, тоннели, остановки общественного транспорта, входы в подземные переходы.
Пункт взимания платы на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
"Яндекс Карты" начали показывать стоимость проезда по платной дороге
19 октября, 09:39
 
ОбществоЯндексТехнологииМоскваУфа
 
 
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