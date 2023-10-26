https://ria.ru/20231026/beglov-1905507462.html
Беглов: развитие транспортного узла Петербурга даст импульс северо-западу
Беглов: развитие транспортного узла Петербурга даст импульс северо-западу - РИА Новости, 27.10.2023
Беглов: развитие транспортного узла Петербурга даст импульс северо-западу
Развитие Санкт-Петербургского транспортного узла даст новый импульс для всего северо-запада России, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-26T21:45
2023-10-26T21:45
2023-10-27T08:51
экономика
санкт-петербург
россия
ленинградская область
александр беглов
марат хуснуллин
пулково (аэропорт)
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Развитие Санкт-Петербургского транспортного узла даст новый импульс для всего северо-запада России, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел в Петербурге заседание координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором принял участие Беглов. На заседании обсуждалось исполнение поручений президента России по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла. Перечень из 15 поручений был утвержден в 2021 году. "Поручения президента дают новый импульс для развития нашей агломерации. Это касается и транспортной инфраструктуры, дорожного строительства, создания железнодорожных обходов, развития наземного транспорта и метро, причем совместно с Ленинградской областью. Хотел бы от имени петербуржцев сказать слова благодарности нашему президенту, потому что таких масштабных работ и таких масштабных инвестиций никогда не было. Они не сравнимы по затратам ни с КАД, ни с ЗСД, они гораздо больше. И влияют не только на нашу агломерацию, но и на весь северо-запад и всю страну", – сказал Беглов. Хуснуллин осмотрел ряд строящихся объектов, ход дорожных работ. "Петербург и Ленинградская область очень активно развиваются. Все показатели перевыполняются. Можно с полной уверенностью сказать, что все поставленные на этот год задачи будут выполнены – и по дорожному строительству, и по ремонту, и по жилищному строительству, и по всем программам, которые реализуются в этих регионах вместе с федеральным центром", – сказал Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении. В числе проектов, по которым дал поручения президент РФ, Широтная магистраль скоростного движения. В настоящее время идет строительство первого этапа магистрали. Еще один проект – это обновление подвижного состава городского электрического транспорта. Он реализуется с привлечением средств бюджетного инфраструктурного кредита. В настоящее время закуплено 344 трамвая и 395 троллейбусов. Из них свыше 400 вагонов уже вышли на городские маршруты. В Петербурге с привлечением средств Фонда национального благосостояния также реализуется проект масштабного обновления подвижного состава метро. В ближайшие годы будет закуплено 950 вагонов "Балтиец". На сегодняшний день уже поступило 128 вагонов, до конца года ожидается еще 16. В прошлом году в Северной столице был полностью обновлен автобусный парк коммерческих перевозчиков – закуплено более 2,8 тысячи современных и экологичных автобусов на газомоторном топливе. Сегодня на маршрутной сети города работает более 3 тысяч автобусов на природном газе. На прошлой неделе в Петербурге был дан старт строительству первого на северо-западе парка электробусов. "Петербургу удалось за последние годы серьезно обновить подвижной состав. Здесь один из самых молодых автобусных, троллейбусных и трамвайных парков в стране. Хорошо идет работа по замене вагонов метрополитена. Она только началась и в ближайшие годы будет продолжаться", – отметил Хуснуллин. Также на заседании обсуждались поручения президента России по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Петербурга, которая обеспечит транзитное сообщение портов Балтийского моря и Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ, а также по ускорению проектирования и строительства прямого съезда с трассы М-11 с подъездом к аэропорту "Пулково". Ряд поручений президента также касался развития железнодорожной инфраструктуры. За последний год было открыто тактовое движение электропоездов на Павловск и Ораниенбаум. На принципах государственно-частного партнерства будут строиться и эксплуатироваться пять путепроводов через железнодорожные пути. Совместно с РЖД рассматривается проект создания северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Петербурга. "Это позволит вывести транзитные грузопотоки из центральной части города в сторону морских портов и интегрировать существующие железнодорожные ветки в городские пассажирские перевозки", – отметил губернатор города. Кабмину РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области также поручено представить предложения по строительству линии метро до станции Кудрово и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области. Межевые и кадастровые работы уже завершены. Проектная документации по инженерной подготовке территории с положительным заключением "Главгосэкспертизы России" ожидается ориентировочно в третьем квартале 2024 года.
https://ria.ru/20231019/peterburg-1903907630.html
https://ria.ru/20231017/peterburg-1903284427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, марат хуснуллин, пулково (аэропорт), ржд, главгосэкспертиза россии
Экономика, Санкт-Петербург, Россия, Ленинградская область, Александр Беглов, Марат Хуснуллин, Пулково (аэропорт), РЖД, Главгосэкспертиза России
Беглов: развитие транспортного узла Петербурга даст импульс северо-западу
Беглов: развитие транспортного узла Петербурга даст импульс северо-западу России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Развитие Санкт-Петербургского транспортного узла даст новый импульс для всего северо-запада России, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин
провел в Петербурге заседание координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области
, в котором принял участие Беглов. На заседании обсуждалось исполнение поручений президента России по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла. Перечень из 15 поручений был утвержден в 2021 году.
«
"Поручения президента дают новый импульс для развития нашей агломерации. Это касается и транспортной инфраструктуры, дорожного строительства, создания железнодорожных обходов, развития наземного транспорта и метро, причем совместно с Ленинградской областью. Хотел бы от имени петербуржцев сказать слова благодарности нашему президенту, потому что таких масштабных работ и таких масштабных инвестиций никогда не было. Они не сравнимы по затратам ни с КАД, ни с ЗСД, они гораздо больше. И влияют не только на нашу агломерацию, но и на весь северо-запад и всю страну", – сказал Беглов.
Хуснуллин осмотрел ряд строящихся объектов, ход дорожных работ. "Петербург и Ленинградская область очень активно развиваются. Все показатели перевыполняются. Можно с полной уверенностью сказать, что все поставленные на этот год задачи будут выполнены – и по дорожному строительству, и по ремонту, и по жилищному строительству, и по всем программам, которые реализуются в этих регионах вместе с федеральным центром", – сказал Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении.
Строительство первого парка для электробусов начали в Петербурге
В числе проектов, по которым дал поручения президент РФ, Широтная магистраль скоростного движения. В настоящее время идет строительство первого этапа магистрали. Еще один проект – это обновление подвижного состава городского электрического транспорта. Он реализуется с привлечением средств бюджетного инфраструктурного кредита. В настоящее время закуплено 344 трамвая и 395 троллейбусов. Из них свыше 400 вагонов уже вышли на городские маршруты.
В Петербурге с привлечением средств Фонда национального благосостояния также реализуется проект масштабного обновления подвижного состава метро. В ближайшие годы будет закуплено 950 вагонов "Балтиец". На сегодняшний день уже поступило 128 вагонов, до конца года ожидается еще 16.
В прошлом году в Северной столице был полностью обновлен автобусный парк коммерческих перевозчиков – закуплено более 2,8 тысячи современных и экологичных автобусов на газомоторном топливе. Сегодня на маршрутной сети города работает более 3 тысяч автобусов на природном газе. На прошлой неделе в Петербурге был дан старт строительству первого на северо-западе парка электробусов.
«
"Петербургу удалось за последние годы серьезно обновить подвижной состав. Здесь один из самых молодых автобусных, троллейбусных и трамвайных парков в стране. Хорошо идет работа по замене вагонов метрополитена. Она только началась и в ближайшие годы будет продолжаться", – отметил Хуснуллин.
В Петербурге до конца года модернизируют все устаревшие котельные
Также на заседании обсуждались поручения президента России по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Петербурга, которая обеспечит транзитное сообщение портов Балтийского моря
и Мурманска
со скоростной автодорожной сетью РФ, а также по ускорению проектирования и строительства прямого съезда с трассы М-11 с подъездом к аэропорту "Пулково
".
Ряд поручений президента также касался развития железнодорожной инфраструктуры. За последний год было открыто тактовое движение электропоездов на Павловск
и Ораниенбаум. На принципах государственно-частного партнерства будут строиться и эксплуатироваться пять путепроводов через железнодорожные пути. Совместно с РЖД
рассматривается проект создания северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Петербурга.
«
"Это позволит вывести транзитные грузопотоки из центральной части города в сторону морских портов и интегрировать существующие железнодорожные ветки в городские пассажирские перевозки", – отметил губернатор города.
Кабмину РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области также поручено представить предложения по строительству линии метро до станции Кудрово и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области. Межевые и кадастровые работы уже завершены. Проектная документации по инженерной подготовке территории с положительным заключением "Главгосэкспертизы России
" ожидается ориентировочно в третьем квартале 2024 года.
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