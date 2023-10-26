https://ria.ru/20231026/beglov-1905507462.html

Беглов: развитие транспортного узла Петербурга даст импульс северо-западу

Беглов: развитие транспортного узла Петербурга даст импульс северо-западу - РИА Новости, 27.10.2023

Беглов: развитие транспортного узла Петербурга даст импульс северо-западу

Развитие Санкт-Петербургского транспортного узла даст новый импульс для всего северо-запада России, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-26T21:45

2023-10-26T21:45

2023-10-27T08:51

экономика

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россия

ленинградская область

александр беглов

марат хуснуллин

пулково (аэропорт)

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Развитие Санкт-Петербургского транспортного узла даст новый импульс для всего северо-запада России, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел в Петербурге заседание координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором принял участие Беглов. На заседании обсуждалось исполнение поручений президента России по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла. Перечень из 15 поручений был утвержден в 2021 году. "Поручения президента дают новый импульс для развития нашей агломерации. Это касается и транспортной инфраструктуры, дорожного строительства, создания железнодорожных обходов, развития наземного транспорта и метро, причем совместно с Ленинградской областью. Хотел бы от имени петербуржцев сказать слова благодарности нашему президенту, потому что таких масштабных работ и таких масштабных инвестиций никогда не было. Они не сравнимы по затратам ни с КАД, ни с ЗСД, они гораздо больше. И влияют не только на нашу агломерацию, но и на весь северо-запад и всю страну", – сказал Беглов. Хуснуллин осмотрел ряд строящихся объектов, ход дорожных работ. "Петербург и Ленинградская область очень активно развиваются. Все показатели перевыполняются. Можно с полной уверенностью сказать, что все поставленные на этот год задачи будут выполнены – и по дорожному строительству, и по ремонту, и по жилищному строительству, и по всем программам, которые реализуются в этих регионах вместе с федеральным центром", – сказал Хуснуллин, слова которого приводятся в сообщении. В числе проектов, по которым дал поручения президент РФ, Широтная магистраль скоростного движения. В настоящее время идет строительство первого этапа магистрали. Еще один проект – это обновление подвижного состава городского электрического транспорта. Он реализуется с привлечением средств бюджетного инфраструктурного кредита. В настоящее время закуплено 344 трамвая и 395 троллейбусов. Из них свыше 400 вагонов уже вышли на городские маршруты. В Петербурге с привлечением средств Фонда национального благосостояния также реализуется проект масштабного обновления подвижного состава метро. В ближайшие годы будет закуплено 950 вагонов "Балтиец". На сегодняшний день уже поступило 128 вагонов, до конца года ожидается еще 16. В прошлом году в Северной столице был полностью обновлен автобусный парк коммерческих перевозчиков – закуплено более 2,8 тысячи современных и экологичных автобусов на газомоторном топливе. Сегодня на маршрутной сети города работает более 3 тысяч автобусов на природном газе. На прошлой неделе в Петербурге был дан старт строительству первого на северо-западе парка электробусов. "Петербургу удалось за последние годы серьезно обновить подвижной состав. Здесь один из самых молодых автобусных, троллейбусных и трамвайных парков в стране. Хорошо идет работа по замене вагонов метрополитена. Она только началась и в ближайшие годы будет продолжаться", – отметил Хуснуллин. Также на заседании обсуждались поручения президента России по определению трассы скоростной автомобильной дороги по дальнему обходу Петербурга, которая обеспечит транзитное сообщение портов Балтийского моря и Мурманска со скоростной автодорожной сетью РФ, а также по ускорению проектирования и строительства прямого съезда с трассы М-11 с подъездом к аэропорту "Пулково". Ряд поручений президента также касался развития железнодорожной инфраструктуры. За последний год было открыто тактовое движение электропоездов на Павловск и Ораниенбаум. На принципах государственно-частного партнерства будут строиться и эксплуатироваться пять путепроводов через железнодорожные пути. Совместно с РЖД рассматривается проект создания северо-восточного и юго-западного железнодорожных обходов Петербурга. "Это позволит вывести транзитные грузопотоки из центральной части города в сторону морских портов и интегрировать существующие железнодорожные ветки в городские пассажирские перевозки", – отметил губернатор города. Кабмину РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области также поручено представить предложения по строительству линии метро до станции Кудрово и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области. Межевые и кадастровые работы уже завершены. Проектная документации по инженерной подготовке территории с положительным заключением "Главгосэкспертизы России" ожидается ориентировочно в третьем квартале 2024 года.

https://ria.ru/20231019/peterburg-1903907630.html

https://ria.ru/20231017/peterburg-1903284427.html

https://ria.ru/20230922/samozanyatye-1898081474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, санкт-петербург, россия, ленинградская область, александр беглов, марат хуснуллин, пулково (аэропорт), ржд, главгосэкспертиза россии