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Более 2,8 тысячи жителей переехали из аварийных домов в Ульяновской области - РИА Новости, 25.10.2023
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Ульяновская область
 
15:32 25.10.2023 (обновлено: 15:35 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/zhile-1905174307.html
Более 2,8 тысячи жителей переехали из аварийных домов в Ульяновской области
Более 2,8 тысячи жителей переехали из аварийных домов в Ульяновской области - РИА Новости, 25.10.2023
Более 2,8 тысячи жителей переехали из аварийных домов в Ульяновской области
На территории Ульяновской области продолжается программа по переселению из аварийного жилья, в новые дома уже переехали 2878 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:32
2023-10-25T15:35
ульяновская область
ульяновск
димитровград
алексей русских
жилье
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На территории Ульяновской области продолжается программа по переселению из аварийного жилья, в новые дома уже переехали 2878 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Ход реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья обсудили 24 октября на заседании штаба по комплексному развитию региона. "В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" близятся к завершению мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На текущий момент наши целевые показатели выглядят следующим образом: в отношении площади, предназначенной для переселения, мы достигли 96% от запланированного объема, что составляет 42,5 тысячи квадратных метров. В отношении количества переселенных граждан превысили плановую отметку на 17%, это 418 человек. Таким образом, общее количество переселенных людей составляет 2878 человек", - сказал губернатор области Алексей Русских, слова которого приводит пресс-служба. По словам заместителя министра ЖКХ и строительства региона Сергея Шканова, до конца года планируют расселить еще 5,6 тысячи квадратных метров и переселить 364 человека в благоустроенные квартиры в Ульяновске, Димитровграде, Новомалыклинском, Мелекесском, Ульяновском районах. Так, сейчас в Ульяновске, Димитровграде и в Ульяновском районе идет процедура передачи приобретенных квартир в собственность жителей. В Мелекесском районе 2 октября введен в эксплуатацию многоквартирный трехэтажный дом в поселке Новоселки, в котором для переселенцев приобретена 31 квартира. Проходит передача квартир в собственность муниципального образования, в ноябре-декабре жилье будет передано собственникам. В Новомалыклинском районе до конца октября введут в эксплуатацию трехэтажный многоквартирный дом в селе Новочеремшанск, в котором для переселения граждан приобретено 17 квартир. Для реализации мероприятий по программе переселения на 2024 год администрации муниципальных образований региона приступают к подготовке земельных участков, подбору жилых помещений, а также проводят работу с жителями аварийных домов по выбору способов переселения — выплата компенсации за аварийное жилье или предоставление жилых помещений.
https://ria.ru/20230929/kapremont-1899526913.html
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ульяновск, димитровград, алексей русских, жилье
Ульяновская область, Ульяновск, Димитровград, Алексей Русских, Жилье

Более 2,8 тысячи жителей переехали из аварийных домов в Ульяновской области

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На территории Ульяновской области продолжается программа по переселению из аварийного жилья, в новые дома уже переехали 2878 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ход реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья обсудили 24 октября на заседании штаба по комплексному развитию региона.
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"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" близятся к завершению мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. На текущий момент наши целевые показатели выглядят следующим образом: в отношении площади, предназначенной для переселения, мы достигли 96% от запланированного объема, что составляет 42,5 тысячи квадратных метров. В отношении количества переселенных граждан превысили плановую отметку на 17%, это 418 человек. Таким образом, общее количество переселенных людей составляет 2878 человек", - сказал губернатор области Алексей Русских, слова которого приводит пресс-служба.
По словам заместителя министра ЖКХ и строительства региона Сергея Шканова, до конца года планируют расселить еще 5,6 тысячи квадратных метров и переселить 364 человека в благоустроенные квартиры в Ульяновске, Димитровграде, Новомалыклинском, Мелекесском, Ульяновском районах.
Так, сейчас в Ульяновске, Димитровграде и в Ульяновском районе идет процедура передачи приобретенных квартир в собственность жителей. В Мелекесском районе 2 октября введен в эксплуатацию многоквартирный трехэтажный дом в поселке Новоселки, в котором для переселенцев приобретена 31 квартира. Проходит передача квартир в собственность муниципального образования, в ноябре-декабре жилье будет передано собственникам.
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В Новомалыклинском районе до конца октября введут в эксплуатацию трехэтажный многоквартирный дом в селе Новочеремшанск, в котором для переселения граждан приобретено 17 квартир.
Для реализации мероприятий по программе переселения на 2024 год администрации муниципальных образований региона приступают к подготовке земельных участков, подбору жилых помещений, а также проводят работу с жителями аварийных домов по выбору способов переселения — выплата компенсации за аварийное жилье или предоставление жилых помещений.
 
Ульяновская областьУльяновскДимитровградАлексей РусскихЖилье
 
 
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