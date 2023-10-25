https://ria.ru/20231025/vyvod-1905263656.html

Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы, заявил Пашинян

Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы, заявил Пашинян - РИА Новости, 25.10.2023

Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы, заявил Пашинян

Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T22:12

2023-10-25T22:12

2023-10-25T23:04

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ереван

москва

никол пашинян

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нагорный карабах

азербайджан

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ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal.Ранее сегодня The Wall Street Journal сообщила, что Пашинян не видит преимуществ в присутствии российских солдат в республике. По информации СМИ, он также сказал, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва "не смогла выполнить свои союзнические обязательства", а недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности. Пашинян опубликовал интервью в соцсетях. Отвечая на вопрос о том, означают ли его слова о диверсификации отношений в сфере безопасности, что будут выдвинуты требования о выводе российской военной базы, он сказал: "Мы подобный вопрос не обсуждаем". "Мы сейчас больше обсуждаем иные вопросы, пытаемся понять, в чем причина подобной ситуации, и думаю, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ", — сказал он.Российская 102-я военная база в Армении дислоцируется в городе Гюмри в Ширакской области согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010-м в документ внесли изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 лет, до 2044 года. В мае 2021-го Пашинян сообщил, что на юге Армении основали два опорных пункта базы.Кроме того, в стране служат российские пограничники, охраняющие ее границы с Турцией и Ираном.В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. На протяжении 30 лет Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика со столицей в Степанакерте.Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, а Пашинян не раз заявлял, что Ереван считает этот регион территорией Азербайджана.Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20231025/kanaly-1905242810.html

https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html

https://ria.ru/20231024/protest-1905021448.html

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нагорный карабах

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