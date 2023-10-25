Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы, заявил Пашинян
Пашинян: Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal.
Ранее сегодня The Wall Street Journal сообщила, что Пашинян не видит преимуществ в присутствии российских солдат в республике. По информации СМИ, он также сказал, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Москва "не смогла выполнить свои союзнические обязательства", а недавние события в Нагорном Карабахе привели Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.
Пашинян опубликовал интервью в соцсетях. Отвечая на вопрос о том, означают ли его слова о диверсификации отношений в сфере безопасности, что будут выдвинуты требования о выводе российской военной базы, он сказал: "Мы подобный вопрос не обсуждаем".
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"Мы сейчас больше обсуждаем иные вопросы, пытаемся понять, в чем причина подобной ситуации, и думаю, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ", — сказал он.
Российская 102-я военная база в Армении дислоцируется в городе Гюмри в Ширакской области согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010-м в документ внесли изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 лет, до 2044 года. В мае 2021-го Пашинян сообщил, что на юге Армении основали два опорных пункта базы.
В феврале 1988 года Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над областью и семью прилегающими к ней районами. На протяжении 30 лет Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика со столицей в Степанакерте.
Осенью 2020 года очередной виток военного противостояния вокруг Нагорного Карабаха закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в Нагорно-Карабахскую автономную область. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы. Армения так никогда и не признала Нагорный Карабах, а Пашинян не раз заявлял, что Ереван считает этот регион территорией Азербайджана.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная НКР объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Позже состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав республики.