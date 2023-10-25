https://ria.ru/20231025/tamozhnya-1904632605.html

День таможенника Российской Федерации

День таможенника Российской Федерации - РИА Новости, 25.10.2023

День таможенника Российской Федерации

25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации. Он был установлен указом президента РФ от 4 августа 1995 года "Об установлении Дня таможенника... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T00:33

2023-10-25T00:33

2023-10-25T00:33

справки

день таможенника российской федерации

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25 октября отмечается День таможенника Российской Федерации. Он был установлен указом президента РФ от 4 августа 1995 года "Об установлении Дня таможенника Российской Федерации".История российской таможни ведет свое начало с первых упоминаний в летописях о таможенных отношениях Киевской Руси с другими странами и датируется IX веком (именно тогда, по летописным источникам, стал известен мыт, или таможенная пошлина). Однако таможня в ее современном понимании, как единая государственная структура, укрепляющая торгово-экономические отношения державы с другими странами, появилась лишь в XVII веке. 25 октября 1653 года царь Алексей Михайлович подписал указ "О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров". Впервые были закреплены законом права и обязанности таможенников (мытчиков) по осуществлению контроля над перемещением товаров.Первым законодательным актом, регулирующим вопросы внешней торговли и таможенного дела, стал Новоторговый устав 1667 года. В нем впервые была проведена унификация торговых и таможенных пошлин.В 1718 году была образована Коммерц-коллегия, в ведение которой была подчинена служба таможенных бурмистров. С 1720 года таможенные бурмистры стали именоваться оберцольнерами. Коммерц-коллегия была в 1784 году закрыта, в 1797 году – снова восстановлена.С 1802 года управление таможенным делом осуществляло Министерство коммерции, с 1811 года – Департамент внешней торговли Министерства финансов. В 1811 году император Александр I учредил Таможенное управление по европейской торговле, в его состав входило 11 таможенных округов. В 1864 году Департамент внешней торговли был преобразован в Департамент таможенных сборов. В круг его обязанностей, помимо главной задачи – обеспечения сбора таможенных пошлин, входили контроль за состоянием таможенных округов, таможен и застав по всей стране, составление генеральных и частных карт пограничных и прибрежных мест по всей таможенной линии с обозначением больших и малых, пограничных рек и иных водных путей сообщения, а также морских берегов, удобных для причаливания судов и выгрузки товаров.Основные экспортно-импортные операции производились по европейской границе. Морская торговля преобладала над сухопутной, хотя с развитием железнодорожной сети их соотношение постепенно менялось в пользу последней. Основной поток грузов проходил через Балтику, одновременно возрастало торговое значение южных морей.В 1868 году Государственный совет российской империи принял постановление, закрепившее "Положение о морской пограничной полосе". В 1872 году был принят пакет документов по укреплению пограничной стражи и создана крейсерская Балтийская таможенная флотилия.В годы Первой мировой войны (1914-1918) деятельность российских таможенных органов была парализована, большинство таможен были закрыты. Ко времени Октябрьской революции 1917 года таможенная служба была практически разрушена.С 1 января 1918 года новой властью было введено в действие постановление Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР "О порядке выдачи разрешения на ввоз и вывоз товаров", которым устанавливались подчиненность и функции таможенных органов Советской республики. Согласно предписаниям декрета СНК РСФСР от 29 мая 1918 года "О разграничении прав Центральной и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений" таможенное обложение передавалось в исключительное ведение центральной государственной власти. Организация управления таможенным делом возлагалась на Департамент таможенных сборов Наркомата финансов (НКФ). Декретом от 29 июня 1918 года Департамент таможенных сборов был переименован в Главное управление таможенного контроля, которое переходило в непосредственное подчинение Наркомата торговли и промышленности, который в 1920 году был преобразован в Народный комиссариат внешней торговли.В марте 1922 года было сформировано восемь таможенных округов и два таможенных участка, в состав которых вошли 134 таможни и 149 таможенных постов.В 1922 году были утверждены первые советские таможенные тарифы по европейской привозной и вывозной торговле. В 1924 году был принят Таможенный устав СССР. Он закрепил сложившуюся систему управления таможенным делом на всей территории страны и структуру таможенных органов. На рубеже 1920-1930-х годов усилился командно-бюрократический стиль управления экономикой, укрепился принцип государственной монополии, резко сократилось число участников внешнеторговых связей, таможенный контроль стал чисто вспомогательным инструментом регулирования внешнеэкономической деятельности.Таможенным кодексом 1964 года таможня перешла в подчинение Министерству внешней торговли (МВТ) СССР. Решением Совета Министров в 1986 году на базе Главного таможенного управления при МВТ СССР было образовано Главное управление государственного таможенного контроля (ГУГТК) при Совете Министров СССР.25 октября 1991 года указом президента РСФСР образован Государственный таможенный комитет России, который указом президента РФ от 9 марта 2004 года был преобразован в Федеральную таможенную службу (ФТС).ФТС напрямую подчинена правительству РФ, и находится в ведении Министерства финансов. Согласно Положению о Федеральной таможенной службе, утвержденному постановлением правительства РФ от 23 апреля 2021 года, ФТС является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, функции по обеспечению соблюдения мер нетарифного регулирования, мер технического регулирования, мер экспортного контроля, в том числе мер в отношении продукции военного назначения, функции по проведению транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ, функции по проведению радиационного контроля, функции по проведению санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля, федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами и федерального государственного ветеринарного надзора, функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ. Российская таможенная служба – одна из крупнейших в мире. По данным на июль 2023 года, в структуру таможенных органов входят восемь региональных таможенных управлений, четыре специализированных таможенных управления, 66 таможен (с подчинением 431 таможенного поста). ФТС России имеет своих представителей в более чем 20 странах ближнего и дальнего зарубежья. В 2022 году ФТС РФ перечислила в федеральный бюджет 6,2 триллиона рублей. Это на 13,4% меньше, чем в 2021 году, когда в бюджет поступило 7,156 триллиона рублей.Большую часть средств составили доходы при ввозе товаров – 3,3 триллиона рублей. Доходы бюджета, администрируемые ФТС России, при вывозе товаров составили 2,7 триллиона, прочие доходы – 0,2 триллиона рублей. За восемь месяцев 2023 года ФТС перечислила в бюджет России четыре триллиона рублей. Основными торговыми партнерами России в 2022 году стали Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия. Товарооборот с Китаем вырос на 28%, с Турцией – на 84%, с Белоруссией – на 10% (до 50 миллиардов долларов). Новацией стал параллельный импорт, однако его доля невелика: с начала работы этого механизма продукции в РФ завезли примерно на 20 миллиардов долларов (автомобили, станки и оборудование).При этом товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг восьмилетнего максимума: ввоз российских товаров в ЕС вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро). Согласно Стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства России 23 мая 2020 года, основной ее целью является содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и несырьевого экспорта, обеспечение национальной безопасности страны, полноты и правомерности взимания таможенных платежей, достижение высокого качества таможенного администрирования, создание конкурентных преимуществ для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности. Стратегическая цель развития ФТС – формирование к 2030 году качественно новой, насыщенной "искусственным интеллектом", быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, "умной" таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства. Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы – Руслан Давыдов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день таможенника российской федерации