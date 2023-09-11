https://ria.ru/20230911/fts-1895457587.html

В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет

В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет - РИА Новости, 11.09.2023

В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет

Федеральная таможенная служба (ФТС) за 8 месяцев 2023 года перечислила в бюджет России 4 триллиона рублей, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:46

2023-09-11T06:46

2023-09-11T06:54

вэф-2023

экономика

россия

владивосток

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) за 8 месяцев 2023 года перечислила в бюджет России 4 триллиона рублей, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов на ВЭФ. "У нас план по году 6,400 триллиона рублей. За восемь месяцев мы сделали 4 триллиона", - сказал он, добавив, что план - это "всегда напряжённость". По его словам, ранее существовала поговорка: таможне сколько ни дай, ни поставь план - она его выполнит. "Будем стараться и в этом году выполнить", - отметил Давыдов Хотя, по его словам, "по газу у нас очень тяжёлая ситуация", объемы сильно упали. "Соответственно, цена газа тоже снизилась, поэтому поступления от газа практически рухнули", - пояснил врио главы ФТС. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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вэф-2023, экономика, россия, владивосток, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет