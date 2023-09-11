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В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет - РИА Новости, 11.09.2023
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06:46 11.09.2023 (обновлено: 06:54 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/fts-1895457587.html
В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет
В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет - РИА Новости, 11.09.2023
В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет
Федеральная таможенная служба (ФТС) за 8 месяцев 2023 года перечислила в бюджет России 4 триллиона рублей, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:46
2023-09-11T06:54
вэф-2023
экономика
россия
владивосток
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) за 8 месяцев 2023 года перечислила в бюджет России 4 триллиона рублей, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов на ВЭФ. "У нас план по году 6,400 триллиона рублей. За восемь месяцев мы сделали 4 триллиона", - сказал он, добавив, что план - это "всегда напряжённость". По его словам, ранее существовала поговорка: таможне сколько ни дай, ни поставь план - она его выполнит. "Будем стараться и в этом году выполнить", - отметил Давыдов Хотя, по его словам, "по газу у нас очень тяжёлая ситуация", объемы сильно упали. "Соответственно, цена газа тоже снизилась, поэтому поступления от газа практически рухнули", - пояснил врио главы ФТС. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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вэф-2023, экономика, россия, владивосток, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет
ВЭФ-2023, Экономика, Россия, Владивосток, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Дальневосточный федеральный университет
В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет

ФТС за 2023 год перечислила в российский бюджет четыре триллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной таможенной службы России
Здание Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Федеральной таможенной службы России . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) за 8 месяцев 2023 года перечислила в бюджет России 4 триллиона рублей, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов на ВЭФ.
«
"У нас план по году 6,400 триллиона рублей. За восемь месяцев мы сделали 4 триллиона", - сказал он, добавив, что план - это "всегда напряжённость".
По его словам, ранее существовала поговорка: таможне сколько ни дай, ни поставь план - она его выполнит. "Будем стараться и в этом году выполнить", - отметил Давыдов
Хотя, по его словам, "по газу у нас очень тяжёлая ситуация", объемы сильно упали. "Соответственно, цена газа тоже снизилась, поэтому поступления от газа практически рухнули", - пояснил врио главы ФТС.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ВЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладивостокРуслан ДавыдовФедеральная таможенная служба (ФТС России)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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