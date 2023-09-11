https://ria.ru/20230911/fts-1895457587.html
В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет
В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет - РИА Новости, 11.09.2023
В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет
Федеральная таможенная служба (ФТС) за 8 месяцев 2023 года перечислила в бюджет России 4 триллиона рублей, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:46
2023-09-11T06:46
2023-09-11T06:54
вэф-2023
экономика
россия
владивосток
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/36/1562773602_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_03fe987f33ceb7bf3bf82136f48bf39b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) за 8 месяцев 2023 года перечислила в бюджет России 4 триллиона рублей, заявил РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов на ВЭФ. "У нас план по году 6,400 триллиона рублей. За восемь месяцев мы сделали 4 триллиона", - сказал он, добавив, что план - это "всегда напряжённость". По его словам, ранее существовала поговорка: таможне сколько ни дай, ни поставь план - она его выполнит. "Будем стараться и в этом году выполнить", - отметил Давыдов Хотя, по его словам, "по газу у нас очень тяжёлая ситуация", объемы сильно упали. "Соответственно, цена газа тоже снизилась, поэтому поступления от газа практически рухнули", - пояснил врио главы ФТС. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/fts-1895451069.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/36/1562773602_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_ea7520d712d70c827ce5e7a6a9792991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2023, экономика, россия, владивосток, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), дальневосточный федеральный университет
ВЭФ-2023, Экономика, Россия, Владивосток, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Дальневосточный федеральный университет
В ФТС рассказали, сколько перечислили денег в российский бюджет
ФТС за 2023 год перечислила в российский бюджет четыре триллиона рублей