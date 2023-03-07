https://ria.ru/20230307/tovarooborot-1856267717.html

Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду

Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду - РИА Новости, 07.03.2023

Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T06:23

2023-03-07T06:23

2023-03-07T08:46

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россия

экономика

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро).В то же время экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.Однако такое снижение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3% — до 258,6 миллиарда евро. В результате дефицит Евросоюза в торговле с Россией по итогам года оказался на уровне рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше показателя годом ранее.Страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине приняли против России уже десять пакетов санкций. В общей сложности с учетом новых рестрикций Евросоюз ввел санкции против почти половины (49 процентов) экспорта в Россию, по данным на 2021 год.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230220/tovarooborot-1853141554.html

https://ria.ru/20230304/ekonomika-1855866219.html

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евросоюз, евростат, россия, экономика