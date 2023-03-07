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Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду - РИА Новости, 07.03.2023
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06:23 07.03.2023 (обновлено: 08:46 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/tovarooborot-1856267717.html
Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду
Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду - РИА Новости, 07.03.2023
Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду
Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T06:23
2023-03-07T08:46
евросоюз
евростат
россия
экономика
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро).В то же время экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.Однако такое снижение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3% — до 258,6 миллиарда евро. В результате дефицит Евросоюза в торговле с Россией по итогам года оказался на уровне рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше показателя годом ранее.Страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине приняли против России уже десять пакетов санкций. В общей сложности с учетом новых рестрикций Евросоюз ввел санкции против почти половины (49 процентов) экспорта в Россию, по данным на 2021 год.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230220/tovarooborot-1853141554.html
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евросоюз, евростат, россия, экономика
Евросоюз, Евростат, Россия, Экономика
Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПункт пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе
Пункт пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Пункт пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, при этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.
Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро).
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Товарооборот между Россией и ОАЭ достиг рекордной отметки
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В то же время экспорт из ЕС в Россию снизился на 38,1% — до минимальных с 2005 года 55,2 миллиарда евро.
Однако такое снижение ввоза Россией товаров из ЕС не помешало достичь максимального с 2014 года уровня товарооборота: он вырос за год на 2,3% — до 258,6 миллиарда евро.
В результате дефицит Евросоюза в торговле с Россией по итогам года оказался на уровне рекордных 148,2 миллиарда евро, что вдвое больше показателя годом ранее.
Страны Евросоюза после начала спецоперации на Украине приняли против России уже десять пакетов санкций. В общей сложности с учетом новых рестрикций Евросоюз ввел санкции против почти половины (49 процентов) экспорта в Россию, по данным на 2021 год.
Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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