https://ria.ru/20231025/spetsoperatsiya-1905236886.html

Спецоперация, 25 октября: Минобороны впервые сообщило о поражении ATACMS

Спецоперация, 25 октября: Минобороны впервые сообщило о поражении ATACMS - РИА Новости, 25.10.2023

Спецоперация, 25 октября: Минобороны впервые сообщило о поражении ATACMS

О перехвате российскими силами противовоздушной обороны ракет ATACMS, поездке министра обороны Сергея Шойгу в зону спецоперации и попытках ВСУ форсировать Днепр РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:46

2023-10-25T19:46

2023-10-25T19:46

специальная военная операция на украине

россия

сша

днепр (город)

сергей шойгу

джо байден

миг-29

су-25

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. О перехвате российскими силами противовоздушной обороны ракет ATACMS, поездке министра обороны Сергея Шойгу в зону спецоперации и попытках ВСУ форсировать Днепр — в материале РИА Новости.Системы ПВО сбили две ракеты ATACMSМинистерство обороны в сводке о ходе СВО впервые сообщило об уничтожении двух оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.Кроме того, за сутки российская система ПВО сбила два украинских истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39. Также удалось перехватить 51 беспилотник, переделанную под класс "земля — земля" ракету С-200, две противорадарные ракеты HARM и два снаряда РСЗО HIMARS.На прошлой неделе в Белом доме подтвердили, что недавно передали Украине ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. По информации СМИ, Киев получил не менее дюжины таких ракет.Президент Владимир Путин назвал это решение очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.Возможности ВСУ снижаются Министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в зону СВО, во время которой проверил передовой пункт управления группировки войск "Восток" на Южнодонецком направлении. Глава военного ведомства также сделал ряд заявлений о ходе спецоперации. По его словам, обстановка в зоне СВО говорит о том, что у ВСУ "все меньше и меньше возможностей", в последние три-четыре недели захвачены и добровольно сдались в плен много украинских военнослужащих. В российской армии возможности, напротив, растут, подчеркнул Шойгу. Он также сообщил о появлении в Вооруженных силах зенитно-ракетных комплексов, которые за последние пять дней сбили 24 украинских военных самолета. Министр также вручил медали героев России командирам бригад морской пехоты Тихоокеанского и Черноморского флотов полковнику Михаилу Гудкову и полковнику Олегу Власову "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями, проявленные в ходе успешного отражения наступления противника". Ход спецоперации Российские военные нанесли поражение выявленным скоплениям живой силы ВСУ в районах острова Алешкинский и малого железнодорожного моста через Днепр на Херсонском направлении.На Купянском направлении российская армия отразила 15 атак украинских солдат. Потери противника составили более 145 человек, также уничтожены склады боеприпасов 1-й бригады спецназа ВСУ. На Донецком направлении удалось отразить пять атак. Потери ВСУ составили более 500 человек убитыми и ранеными. На Южнодонецком направлении Киев потерял до 160 человек.На Краснолиманском направлении российские войска отразили три украинские атаки, уничтожив до 30 военнослужащих. Потери украинских войск в технике за минувшие сутки составили: четыре военных самолета, 40 бронемашин и 60 единиц специальной и автомобильной техники. У Киева не получается форсировать Днепр Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки ВСУ форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического успеха у противника нет. По его словам, сейчас отдельные мелкие группы украинских войск могут прятаться на левом берегу реки в районе населенного пункта Крынки и на дачах у Антоновского моста, но оттуда их выбивают российские войска. Глава региона отметил, что лишь за последние три дня российские военные уничтожили девять лодок с украинскими солдатами, пытавшимися высадиться на участке от Алешек до Новой Каховки. При этом убитых ВСУ даже не пытаются вывозить, резюмировал Сальдо.

https://ria.ru/20231025/vsu-1905228674.html

https://ria.ru/20231024/kontrnastuplenie-1904889624.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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россия, сша, днепр (город), сергей шойгу, джо байден, миг-29, су-25, вооруженные силы украины, владимир путин