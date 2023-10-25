Рейтинг@Mail.ru
Евреи и палестинцы могут жить в мире, считает главный раввин России - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:04 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/ravvin-1905267586.html
Евреи и палестинцы могут жить в мире, считает главный раввин России
Евреи и палестинцы могут жить в мире, считает главный раввин России - РИА Новости, 25.10.2023
Евреи и палестинцы могут жить в мире, считает главный раввин России
Израильтяне и палестинцы могут жить в мире и дружбе, заявил главный раввин России Берл Лазар на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:04
2023-10-25T23:04
религия
в мире
россия
израиль
восточный иерусалим
владимир путин
берл лазар
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847664993_0:102:2949:1761_1920x0_80_0_0_305ac6d86e64f6305e1501625fe3fd21.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Израильтяне и палестинцы могут жить в мире и дружбе, заявил главный раввин России Берл Лазар на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду. “Я не сомневаюсь, что израильтяне и палестинцы, евреи и мусульмане, могут жить в мире, уважать друг друга, и при необходимости даже помогать друг другу. Есть все условия, чтобы они могли дружить вместе. Можно взять в пример то, что у нас здесь, в России, мир между христианами, мусульманами, иудеями, буддистами - всеми религиями и всеми народами. На самом деле это и есть пример для всего мира”, - сказал он в среду на встрече религиозных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231025/mirotvortsy-1905266607.html
россия
израиль
восточный иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847664993_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_84cb13cb52ee4a29f229440b56de0f0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, восточный иерусалим, владимир путин, берл лазар, оон, хамас
Религия, В мире, Россия, Израиль, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, Берл Лазар, ООН, ХАМАС
Евреи и палестинцы могут жить в мире, считает главный раввин России

Главный раввин России Берл Лазар: евреи и палестинцы могут жить дружно и мирно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлавный раввин России Берл Лазар
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Главный раввин России Берл Лазар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Израильтяне и палестинцы могут жить в мире и дружбе, заявил главный раввин России Берл Лазар на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду.
«
“Я не сомневаюсь, что израильтяне и палестинцы, евреи и мусульмане, могут жить в мире, уважать друг друга, и при необходимости даже помогать друг другу. Есть все условия, чтобы они могли дружить вместе. Можно взять в пример то, что у нас здесь, в России, мир между христианами, мусульманами, иудеями, буддистами - всеми религиями и всеми народами. На самом деле это и есть пример для всего мира”, - сказал он в среду на встрече религиозных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Муфтий предложил разместить миротворцев в зоне израильского конфликта
25 октября, 22:53
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
РелигияВ миреРоссияИзраильВосточный ИерусалимВладимир ПутинБерл ЛазарООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала