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Эксперт предположил тему встречи Путина с лидерами конфессий - РИА Новости, 25.10.2023
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Религия
 
06:11 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/putin-1905067123.html
Эксперт предположил тему встречи Путина с лидерами конфессий
Эксперт предположил тему встречи Путина с лидерами конфессий - РИА Новости, 25.10.2023
Эксперт предположил тему встречи Путина с лидерами конфессий
Забота о гражданах и вклад традиционных конфессий в поддержку участников спецоперации и жителей новых регионов России могут стать темами встречи президента РФ... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T06:11
2023-10-25T06:11
религия
владимир путин
палестина
израиль
дмитрий песков
исмаил бердиев
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Забота о гражданах и вклад традиционных конфессий в поддержку участников спецоперации и жителей новых регионов России могут стать темами встречи президента РФ Владимира Путина с религиозными лидерами, считает заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин. Путин 25 октября планирует провести встречу с представителями разных религиозных конфессий и объединений, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Основной темой, которая будет в центре встречи президента с религиозными лидерами, будет забота о гражданах. Прежде всего, это большой вклад российских объединений в поддержку участников СВО и их семей, помощь всем нуждающимся на новых территориях РФ. Религиозные объединения включились в работу фонда "Защитники Отечества". Особое значение приобрели регулярные поездки волонтеров, работа бригад врачей, организованная РПЦ. В целом после февраля 2022 года позиция религиозных лидеров сыграла значительную роль в укреплении солидарности общества и сохранении стабильности", - сказал РИА Новости Лункин. Период спецоперации, по его мнению, стал новым этапом в развитии государственно-конфессиональных отношений в России. Ранее председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сказал РИА Новости, что на предстоящей встрече религиозных лидеров с Путиным нужно поддержать позицию президента по вопросу создания независимой Палестины, а также поставить вопрос о необходимости принуждении Израиля к миру. Путин 16 октября высказался за возобновление политического процесса для создания палестинского государства.
https://ria.ru/20221109/nagrada-1830183203.html
https://ria.ru/20230719/pomosch-1885027195.html
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владимир путин, палестина, израиль, дмитрий песков, исмаил бердиев
Религия, Владимир Путин, Палестина, Израиль, Дмитрий Песков, Исмаил Бердиев
Эксперт предположил тему встречи Путина с лидерами конфессий

Эксперт назвал поддержку бойцов СВО темой встречи Путина с лидерами конфессий

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Забота о гражданах и вклад традиционных конфессий в поддержку участников спецоперации и жителей новых регионов России могут стать темами встречи президента РФ Владимира Путина с религиозными лидерами, считает заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.
Путин 25 октября планирует провести встречу с представителями разных религиозных конфессий и объединений, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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"Основной темой, которая будет в центре встречи президента с религиозными лидерами, будет забота о гражданах. Прежде всего, это большой вклад российских объединений в поддержку участников СВО и их семей, помощь всем нуждающимся на новых территориях РФ. Религиозные объединения включились в работу фонда "Защитники Отечества". Особое значение приобрели регулярные поездки волонтеров, работа бригад врачей, организованная РПЦ. В целом после февраля 2022 года позиция религиозных лидеров сыграла значительную роль в укреплении солидарности общества и сохранении стабильности", - сказал РИА Новости Лункин.
Период спецоперации, по его мнению, стал новым этапом в развитии государственно-конфессиональных отношений в России.
Ранее председатель Координационного совета мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сказал РИА Новости, что на предстоящей встрече религиозных лидеров с Путиным нужно поддержать позицию президента по вопросу создания независимой Палестины, а также поставить вопрос о необходимости принуждении Израиля к миру.
Путин 16 октября высказался за возобновление политического процесса для создания палестинского государства.
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РелигияВладимир ПутинПалестинаИзраильДмитрий ПесковИсмаил Бердиев
 
 
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