https://ria.ru/20231025/protest-1905057368.html

МИД Армении выразил протест послу России из-за программы на Первом канале

МИД Армении выразил протест послу России из-за программы на Первом канале - РИА Новости, 25.10.2023

МИД Армении выразил протест послу России из-за программы на Первом канале

Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T01:09

2023-10-25T01:09

2023-10-25T01:09

в мире

армения

никол пашинян

сергей копыркин

владимир путин

международный уголовный суд

евросоюз

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где вручили ноту протеста из-за программы на российском телевидении, сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства."В МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении С. П. Копыркин. В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста", — говорится в сообщении.Отмечается, что поводом для демарша стала телепрограмма, которая вышла в эфир 23 октября на Первом канале. В ней, по мнению армянской стороны, были допущены оскорбительные и неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении.Что это была за передача, и о каких официальных лицах идет речь, в МИД не уточнили.Ухудшение отношений между Россией и АрмениейМосква в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.На прошлой неделе он заявил, что Ереван готов быть еще ближе к Евросоюзу, насколько ЕС посчитает это возможным. Высокопоставленный источник в Москве в беседе с РИА Новости назвал данное выступление Пашиняна безответственным и провокационным.Он подчеркнул, что в Москве видят попытки превратить Армению в "Украину номер три", если считать Молдавию "Украиной номер два". При этом Пашинян "семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского".Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАрмения оказывала всемерную поддержку Карабаху, но никогда не признавала его отдельным государством, а ее премьер Никол Пашинян заявил, что этот регион является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года, после длительной блокады Карабаха, начал там военную операцию, одной из целей которой был заявлен роспуск органов власти в регионе. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана.Президент республики Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. По данным армянских властей, из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали свыше 100 тысяч человек. В конце сентября в Карабахе было объявлено о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20231024/otnosheniya-1905028566.html

https://ria.ru/20231024/prava-1904910454.html

https://ria.ru/20231018/pashinyan-1903667997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, армения, никол пашинян, сергей копыркин, владимир путин, международный уголовный суд, евросоюз, россия