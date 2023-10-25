https://ria.ru/20231025/polsha-1905071410.html

В Польше победили молодость и Урсула фон дер Ляйен

В Польше победили молодость и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 25.10.2023

В Польше победили молодость и Урсула фон дер Ляйен

Бывший глава Евросовета Дональд Туск выдвинут кандидатом в премьеры Польши от оппозиции. Такое с ним уже было в 2007 году, когда его "Гражданская платформа"... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T08:00

2023-10-25T08:00

2023-10-25T14:36

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Бывший глава Евросовета Дональд Туск выдвинут кандидатом в премьеры Польши от оппозиции. Такое с ним уже было в 2007 году, когда его "Гражданская платформа" выиграла парламентские выборы, запустив в блогосферу призыв "Спрячь бабушкин паспорт!".Тогда, как и теперь, главным противником Туска выступала правящая партия "Право и справедливость" — националистическая, русофобская и клерикальная, такие еще называют "мракобесными". Она опирается на более пожилой электорат, чем сторонники Туска.Но на сей раз либералы не стали вносить раздрай в польские семьи, предложив избирателям то, что обычно называют "позитивной программой": решение конкретных проблем путем конкретных реформ. В итоге консервативная власть получила на 2,5 миллиона, или на треть голосов, больше, чем в 2007 году. То есть прятать паспорта своих стариков поляки не стали. Вместо этого молодежь сама пришла на выборы, что обычно делает неохотно, и на фоне исторически рекордной для Польши явки премьером опять станет Туск. Трем оппозиционным блокам удалось набрать контрольный пакет голосов, так что власть перейдет к леволиберальной коалиции с ним во главе.Скорее всего, для лидера польских консерваторов, 74-летнего Ярослава Качиньского, это последнее поражение. Больше ничего значимого о нашем старом враге мы не услышим.Казалось бы, это хорошая новость, когда молодость побеждает замшелую русофобскую старость. Во всем Евросоюзе было не сыскать партии, более яростной и ксенофобской в своем отношении к России, чем "Право и справедливость", если не обращать внимания на зигующих карликов Прибалтики.Но, увы, если исходить из внешнеполитических интересов России, молодежь победила не вовремя: лучше бы клинические русофобы правили Польшей и дальше. На это есть как минимум три причины.Во-первых, консерваторы Качиньского, помимо России, ненавидели также Еврокомиссию, что было взаимным. В Брюсселе польская власть представлялась сборищем провинциальных ретроградов, "анфан терриблем" и источником неизбывных проблем. Теперь у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен будет реже болеть голова: с приходом Туска Варшава превратится в политический филиал Брюсселя, а одна из главных линий раскола внутри ЕС окажется заврачевана.Наши враги плотнее сомкнули ряды, выбив из них нездорового польского деда. Туск — тоже русофоб, но не клинический, а политический, что в предложенных обстоятельствах даже хуже. Для России один противник просто заменил другого, а вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерял важного союзника.Во-вторых, смена власти в Польше снизит остроту конфликта, нарастающего между Варшавой и Киевом. Интересы польских аграриев от этого не изменятся, то есть вопрос эмбарго на поставки украинского зерна с повестки дня не уйдет. Однако между Туском и Владимиром Зеленским нет поднакопившегося "личного", как между Зеленским и пока еще премьером Польши, "миньоном" Качиньского Матеушем Моравецким.Кроме того, Туск проще относится к травмам общего польско-украинского прошлого, чем Качиньский и Ко. Степана Бандеру он, конечно, не любит, но крикнуть "Слава Украине!" (а с этим лозунгом, надо думать, поляков резали на Волыни) для него нормально, что он и продемонстрировал в Киеве в 2019 году.Три года спустя Туск заявил, что те, кто Украину не поддерживает, "не демократы, не христиане и не европейцы". Так что в этом смысле польское антирусское мракобесие никуда не денется, просто Зеленскому, как и Урсуле фон дер Ляйен, будет немного проще жить дальше.В-третьих, победа проевропейской коалиции лишила нас шанса взглянуть на любопытного кадавра из тех, что сшивал доктор Франкенштейн.Дело в том, что люди Качиньского успели наворотить такого и стольких врагов нажить, что отдавать власть попросту боятся. Это открывало дорогу для создания немыслимой коалиции из "Права и справедливости" и партии "Конфедерация" в том случае, если бы на двоих они обошли леволиберальную "тройку" Туска."Конфедераты" — тоже националисты и евроскептики, но немного другие, нежели у Качиньского. Это одна из наиболее "молодых" по электорату партий Польши и в то же время — наименее русофобская: Москву там склонны рассматривать как возможного союзника в борьбе с общими врагами — Украиной, Евросоюзом, глобализмом и либерализмом. В общем, занятный мог бы получиться мезальянс русофобов с "русофилами", но поляки предпочли скучного Туска.Это как будто бы идет поперек общеевропейского тренда на усиление евроскептиков, ведь даже в ФРГ — главном бенефициаре создания Евросоюза — самая популярная партия сейчас — это "Альтернатива для Германии" (правда, только в том случае, если считать составляющие блока ХДС/ХСС за две разные партии).Но на самом деле провинциальная по европейским меркам Польша как будто предвосхищает политические тренды ЕС. Евроскептики (те же "Право и справедливость") были там у власти тогда, когда фронда Еврокомиссии нигде больше не была в моде. А сейчас колесо истории мелет так, что избиратели указывают на дверь силам, при которых их страна вписалась в авантюру по "изоляции России" и поддержке ВСУ. На огромном и постоянно расширяющемся пространстве от Испании до Словакии люди голосуют за оппозицию , потому что политика действующей власти (вне зависимости от ее партийности) привела к общеизвестным издержкам — инфляции, рецессии и энергетическому кризису.Так что поляки шагают по общеевропейскому курсу на смену руководства, при котором дорожает отопление, растут цены и обнажается перспектива третьей мировой войны. Националисту Качиньскому чисто из-за положения во времени и пространстве пришлось ответить за то же, за что в других странах отвечают любимчики Урсулы фон дер Ляейн: антинациональную политику.Однако ни эти выборы, ни следующие, в Польше они пройдут или даже в Германии, изменить такую политику не способы. Теоретически повлиять на нее может голосование только в одной стране мира — США.Такова цена за отсутствие суверенитета. Как говорил сантехник в советском анекдоте, "тут всю систему надо менять".

https://ria.ru/20231025/detal-1905065869.html

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аналитика, в мире, польша, брюссель, россия, дональд туск, ярослав качиньский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз