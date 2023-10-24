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Польская оппозиция выдвинула Туска на должность премьер-министра - РИА Новости, 24.10.2023
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13:00 24.10.2023 (обновлено: 13:15 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/tusk-1904900993.html
Польская оппозиция выдвинула Туска на должность премьер-министра
Польская оппозиция выдвинула Туска на должность премьер-министра - РИА Новости, 24.10.2023
Польская оппозиция выдвинула Туска на должность премьер-министра
Польские оппозиционные силы, вошедшие в парламент, заявили о выдвижении экс-главы Европейского совета Дональда Туска на должность премьер-министра, заявил... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:00
2023-10-24T13:15
в мире
польша
анджей дуда
дональд туск
европейский совет
право и справедливость
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ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Польские оппозиционные силы, вошедшие в парламент, заявили о выдвижении экс-главы Европейского совета Дональда Туска на должность премьер-министра, заявил журналистам председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.Во вторник и среду президент Польши Анджей Дуда проведет консультации со всеми парламентскими силами на тему назначения нового премьера. "Сегодня и завтра мы укажем президенту нашего кандидата на должность премьера – Дональда Туска", - заявил Косиняк-Камыш на совместной пресс-конференции с лидерами других оппозиционных сил. По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.В свою очередь лидер объединения "Гражданская платформа" Туск заявил о договоренности оппозиции войти в коалицию и создать парламентское большинство. "Сегодня вместе с лидерами демократических партий мы подтвердили желание сотрудничества и готовность создания парламентского большинства", - сказал Туск."С этой информацией мы пойдем к президенту и будем предпринимать очередные конституционные шаги", - добавил он.Глава объединения "Левых" Володимеж Чажастый подтвердил, что оппозиция совместно выдвигает Туска на должность премьера."Господин президент, хватит комбинировать. В сейме есть большинство. Мы поддерживаем выдвижение Дональда Туска и предоставление ему миссии создания правительства", - сказал он.В соответствии с конституцией Польши после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.В случае вынесения правительству вотума недоверия сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.
https://ria.ru/20231023/kachinskiy-1904696310.html
https://ria.ru/20231020/trotil-1904090379.html
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в мире, польша, анджей дуда, дональд туск, европейский совет, право и справедливость
В мире, Польша, Анджей Дуда, Дональд Туск, Европейский совет, Право и справедливость
Польская оппозиция выдвинула Туска на должность премьер-министра

Польские оппозиционные силы выдвинули Туска на должность премьер-министра

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 окт – РИА Новости. Польские оппозиционные силы, вошедшие в парламент, заявили о выдвижении экс-главы Европейского совета Дональда Туска на должность премьер-министра, заявил журналистам председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
Во вторник и среду президент Польши Анджей Дуда проведет консультации со всеми парламентскими силами на тему назначения нового премьера.
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"Сегодня и завтра мы укажем президенту нашего кандидата на должность премьера – Дональда Туска", - заявил Косиняк-Камыш на совместной пресс-конференции с лидерами других оппозиционных сил.
По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Данный расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства, а если у оппозиции получится объединиться, то она будет иметь 248 кресел в сейме из 460 и получит шанс сформировать правительство.
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В свою очередь лидер объединения "Гражданская платформа" Туск заявил о договоренности оппозиции войти в коалицию и создать парламентское большинство. "Сегодня вместе с лидерами демократических партий мы подтвердили желание сотрудничества и готовность создания парламентского большинства", - сказал Туск.
"С этой информацией мы пойдем к президенту и будем предпринимать очередные конституционные шаги", - добавил он.
Глава объединения "Левых" Володимеж Чажастый подтвердил, что оппозиция совместно выдвигает Туска на должность премьера.
"Господин президент, хватит комбинировать. В сейме есть большинство. Мы поддерживаем выдвижение Дональда Туска и предоставление ему миссии создания правительства", - сказал он.
В соответствии с конституцией Польши после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.
В случае вынесения правительству вотума недоверия сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.
Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.
В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.
 
В миреПольшаАнджей ДудаДональд ТускЕвропейский советПраво и справедливость
 
 
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